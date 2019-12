Bambini per i bambini: a Cuneo un pomeriggio in musica aspettando il Natale

Un concerto solidale a sostegno del Burkina Faso. L'evento, organizzato dall'associazione LVIA si svolgerà a Cuneo sabato 21 dicembre alle ore 17 presso la sala San Giovanni, in via Roma 4.

Un'iniziativa in collaborazione con il Coro delle voci bianche della scuola di musica di Mondovì e l’Accademia Montis Regalis, con il patrocinio del Comune di Cuneo. L'ingresso è a offerta libera, tutto il ricavato della serata sosterrà i progetti di lotta alla malnutrizione infantile in Burkina Faso dell'Associazione LVIA.

LVIA è un’Associazione di cooperazione e volontariato internazionale attiva da più di 50 anni in 10 paesi africani. LVIA lavora in Burkina Faso per curare e prevenire la malnutrizione infantile che, se non curata in tempo, può portare alla morte o provocare al bambino danni permanenti. In Burkina Faso, Paese ulteriormente scosso da un aumento di violenza e conflitti, LVIA, grazie al sostegno dei donatori, attiva programmi di identificazione e cura dei bambini malnutriti, distribuzione di viveri a persone in povertà assoluta, educazione alimentare alle mamme, apertura di presidi sanitari avanzati e formazione sanitaria.

La scuola comunale di musica di Mondovì opera sul territorio dal 1979 con l’obiettivo di diffondere la cultura musicale attraverso la sensibilizzazione dei giovani e degli adulti all’arte sonora. Il coro delle voci bianche nasce come progetto didattico nel 2006 quando la gestione della scuola viene affidata all’Academia Montis Regalis. Il coro, composto da circa 40 elementi, è diretto da Maurizio Fornero, che svolge da anni un’intensa attività concertistica come solista nonché in formazioni cameristiche che lo ha portato a esibirsi in festival nazionali e internazionali di musica antica e barocca.