Bilancio di previsione a Savigliano: costa meno la tassa rifiuti, ma aumenta il parcheggio

Sarà presentato ai cittadini questa sera, giovedì 19 dicembre, in sala consiliare, il bilancio di previsione 2020/2022 approvato in Giunta e che dovrà essere ancora discusso e approvato nel prossimo Consiglio comunale del 27 dicembre.

Due gli aspetti che più hanno sollevato attenzione. Da un lato grazie a un tesoretto di circa 100 mila euro i saviglianesi potranno risparmiare sulla la tassa rifiuti, dall’altro tuttavia è in arrivo una tassazione più alta sui parcheggi blu che costeranno dieci centesimi in più all’ora.

Ecco alcune delle novità principali per il 2020 che saranno presentate alla cittadinanza.

Addizionale Irpef unificata, chi guadagna fino a 8 mila euro l’anno è esente

L’addizionale Irpef del comune di Savigliano si basava sull’aliquota differenziata a fascia di reddito:

chi guadagnava da 0 a 15 mila euro l’anno era al 0,73%, da 15 a 28 mila euro 0.74%, da 28 a 55 mila 0.78%, 55 mila a 75 mila euro 0.79%.

La novità sta nell’uniformazione di tutte la fasce a 0.80%, l’aliquota diventa unica, con la differenza che chi ha redditi fino a 8 mila euro ne è esente.

“In base poi all’accordo sindacale che tutti gli anni viene siglato quasi sicuramente ci sarà un rimborso o di parte dell’Irpef o di parte della Tari per chi ha un Isee molto basso e guadagna fino a 15 mila euro - aggiunge l’assessore al bilancio Michele Lovera.

Da queste entrate il Comune stima un gettito di 180 mila euro in più all’anno.

Parcheggi: dieci centesimi in più all’ora, non cambiano la tariffa davanti all’ospedale e gli abbonamenti

Attualmente a Savigliano sono le tre fasce tariffarie per i parcheggi a pagamento.

Le soste davanti all’ospedale, che non cambieranno per l’anno prossimo: 0,80 centesimi per un’ora, 0,30 per venti minuti. “La tariffa è così da oltre dieci anni e l’abbiamo mantenuta”.

Gli abbonamenti mensili per residenti e non residenti, anche quelli invariati: 60 euro al mese per i non residenti, 40 euro per residenti, per chi ha due veicoli 90 euro al mese non residenti, 65 euro residenti.

Infine, le soste blu, che è dove arriva l’aumento. Si passa da 0,90 centesimi a 1 euro per la prima ora, e da 1,10 a 1,20 euro per le successive, da 0.35 a 0,40 centesimi per i primi venti minuti. Il tutto per una differenza di dieci centesimi in più all’ora rispetto all’anno scorso.

“Sembra un aumento - spiega l’assessore - ma se ci pensiamo è meno del costo di una sigaretta. Di contro otteniamo per i servizi circa 30 mila euro stimati in più all’anno. Non possiamo trasformare i parcheggi davanti all’ospedale in soste non a pagamento perché non potremmo garantire il ricambio e chi deve arriva in fretta davanti al nosocomio rischierebbe di non trovare posto”.

Nel 2019 è scaduto anche l’appalto per la gestione dei parcheggi a Gestopark. Obiettivo del Comune è riuscire ad ottenere una percentuale più alta rispetto a quella attuale dagli introiti di parcheggi.

“Oggi percepiamo il 41,14%, mentre Gestopark tiene la parte rimanente, per la prossima gestione partiamo da una base d’asta del 47,50% ma contiamo di arrivare al 50% con le migliorie d’asta. In questo modo riusciremo ad avere circa 10 mila euro in più. Non è tantissimo, ma comunque conta”.

Tari: costerà qualche euro in meno, riduzioni per anziani e per chi fa scelte ecologiche

Grazie a un tesoretto di 112 incassati nel 2018 e che saranno restituiti ai contribuenti nel 2020, i saviglianesi potranno risparmiare sulla tassa rifiuti. Nessun aumento dunque, anzi.

“Parliamo di pochi euro a famiglia - precisa Lovera -ciò che aveva incassato lo restituiamo spalmandolo su tutta la popolazione. Abbiamo così calcolato le tariffe per il 2020, tenendo conto dei 112 mila in meno. Un piccolo ribasso sia sulle utenze private e che sulle ditte”.

Saranno inoltre applicate due nuove riduzioni. Una è rivolta agli anziani che hanno preso residenza in una Casa di Riposo, ma che possiedono ancora una casa di proprietà. Su quell’utenza sarà applicata una riduzione del 20% della Tari. L’altra per le famiglie che scelgono di utilizzare pannolini ecologici lavabili, basterà portare la fattura della farmacia e sarà applicata una riduzione del 30% sulla parte variabile della tassa per un massimo di due anni.

Unica preoccupazione da parte del Comune riguardo l’anno prossimo è la possibilità che la Arera - Autorità di Regolamentazione per Energia Reti e Ambiente - unifichi una tariffa unica per tutti i comuni del Consorzio di cui Savigliano fa parte. Una nota non positiva per la città.

“Grazie a questo bilancio preventivo partiamo già con i soldi disponibili per garantire ai cittadini alcuni importanti servizi come gli asili nidi, gli impianti sportivi, il teatro, la mensa, i trasporti funebri e le lampade votive, il Museo Gipsoteca, l’Università delle Tre Età, le sale polivalenti e infine garantiamo anche il trasporto scolastico degli alunni. Se togliamo dalle entrate partite di giro e anticipazioni della tesoreria, abbiamo a disposizione 17 milioni di euro effettivi”.

Questa sera alle ore 21 nella Sala del Consiglio verranno snocciolati i vari titoli e i macro numeri del nuovo bilancio di previsione, dopodiché prenderanno la parola i singoli assessori che spiegheranno come saranno concretamente impiegate le risorse del Comune.