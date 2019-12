Bra, sconto sulla tassa rifiuti per i negozi che si attivano contro lo spreco alimentare

Serata di conti per il Consiglio comunale braidese, che lunedì 23 dicembre (inizio alle ore 16.30) sarà chiamato a esaminare il bilancio di previsione per il 2020 approvato nelle scorse settimane dalla Giunta e già oggetto di dibattito nella competente commissione, insieme al Piano triennale delle opere e all’articolata serie di provvedimenti e regolamenti abitualmente collegati alla previsione sulla programmazione finanziaria del nuovo anno.



Tra questi le norme che regoleranno l’esazione dei vari tributi locali: Irpef, Imu, Tasi e Tari. Imposte che nel corso del 2020 dovrebbero portare nelle casse comunali un totale stimato in 15 milioni di euro, il 57% di tutte le entrate correnti, contro l'attuale 66%. "Un dato che riprova la nostra volontà di non mettere mano alla tassazione locale – spiega il sindaco Gianni Fogliato –, che anzi in alcuni casi prevede delle riduzioni".



I casi principali sono quelli – già accennati da queste pagine – che riguardano da una parte l’Imu agevolata per chi affitta a studenti universitari (l’ipotesi più ricorrente è ovviamente quella degli iscritti all’Università del Gusto di Pollenzo) o a particolare categorie di persone, soprattutto insegnanti e operatori del settore sanità, che affittano in città per ragioni legate alla loro professione.



Dall’altra le riduzioni relative alla Tari, la Tassa Rifiuti, dove oltre alle agevolazioni previste per privati e aziende (leggi qui), è in arrivo un’altra misura con la quale Bra intende seguire l’esempio di altre realtà virtuose come Milano o, rimanendo in Granda, quello del capoluogo Cuneo.

"Si tratta – spiega lo stesso Fogliato – di una riduzione che verrà riconosciuta agli esercizi commerciali del settore alimentare che decideranno di partecipare a progetti per la riduzione dello spreco alimentare. Si tratta di un’agevolazione economica che punta a realizzare un obiettivo dall’importante valenza etica e sociale, visto che punta a recuperare beni ancora commestibili, ma che altrimenti finirebbero in discarica, mentre grazie all’operato di diverse onlus queste stesse risorse possono avere grande valore per chi ha più bisogno". Chi approfitterà di questa opportunità otterrà una riduzione sulla parte variabile della tassa potrà arrivare sino a un massimo del 20%".



Al netto di questi "sconti", il totale atteso dalla tassa rifiuti ammonta a circa 4 milioni e 350mila euro, contro i 6 milioni e 400mila euro dell’Imu, i 2 milioni e 950mila euro dell’addizionale comunale all’Irpef e i 90mila euro della Tasi.



A fronte di tali entrate nel bilancio rilevano poi 1 milione e 230mila euro di trasferimenti dallo Stato, mentre sul fronte dei costi e dell’indebitamento ci sono le quote per il rimborso dei mutui, attestate a 1 milione e 200mila euro.