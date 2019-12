Cervasca, a San Defendente gli alunni a scuola di dolcezza con il Piccolo Principe

Gli alunni della Scuola Primaria di San Defendente hanno vissuto uno speciale momento di aggregazione legato al progetto di plesso “Noi, Piccoli Principi!”, che li coinvolgerà per l’intero anno scolastico.

Il pomeriggio è stato dedicato alla tematica dell’ “addomesticarsi”, valore vitale per il bene proprio e altrui, legato ai contenuti, arricchenti e formativi, del testo “Il piccolo principe”, di Antoine de Saint-Exupéry.

Durante l’agorà, bambini e ragazzi hanno dialogato in merito all’esigenza relazionale dell’essere “domestici” e malleabili nelle relazioni, riflettendo sull’importanza del rispetto, della dolcezza e del senso di protezione che stanno alla base dell’amicizia e della felicità.

L’evento è stato moderato da Francesco Gaddi, ex docente di Religione dell’Istituto Comprensivo di Cervasca, che ha stupito il giovane e interessato pubblico presentandosi nelle vesti, inaspettate e colorite, di un Piccolo Principe, simpatico ed estroverso, tutto intento a ribadire i benefici di un corretto comportamento, aperto, attento e leale, nello stare insieme.

Il confronto di gruppo della giornata rappresenta soltanto uno dei significativi momenti, ludici, creativi e riflessivi, del progetto di plesso, che terminerà con uno spettacolo finale in linea con quanto appreso e approfondito durante l’intero anno scolastico, a livello interdisciplinare e con il coinvolgimento di tutti i docenti.

La scuola ringrazia il maestro Francesco Gaddi, per l’affiancamento nell’excursus progettuale e, in particolare, per la simpatia e la preziosa presenza all’evento.