Cuneo: il consiglio approva il Bilancio Preventivo 2020-2022, ma lancia l'allarme sul tema delle manutenzioni

Sono stati approvati tutti e sei gli ordini del giorno della città di Cuneo incentrati sulla tematica del Bilancio Preventivo 2020-2022 - il cui documento dedicato ha raccolto 18 voti favorevoli, sette contrari e un solo astenuto - , presentati nella serata di ieri (martedì 17 dicembre) dagli assessori Luca Serale e Patrizia Manassero.

“È giusto iniziare ringraziando il presidente della I^ commissione consiliare Marco Vernetti, con il quale abbiamo realizzato nelle ultime settimane diversi incontri illustrativi del Bilancio Preventivo e tutti gli uffici che hanno contribuito alla stesura” ha sottolineato il vicesindaco Manassero.

“Presentiamo il Bilancio Preventivo entro i limiti di legge, cioè entro la fine del mese e dell'anno, ma allo stesso tempo anche in assenza di una Legge di Bilancio pubblicata e approvata dalla Camera, che sicuramente conterrà disposizioni che toccheranno anche il nostro documento nella quantità di fondi stanziati agli enti locali per gli interventi sui lavori pubblici, sulle strutture scolastiche e sulla fiscalità locale di IMU e TARI, il quale necessiterà di aggiornamenti futuri”.

“In generale il Bilancio Preventivo prevede per i prossimi investimenti uno stanziamento di oltre 22 milioni di euro – ha assicurato Manassero - , a fronte di accensione mutui per 975mila euro e un indebitamento cresciuto negli ultimi dodici mesi di 1.800mila euro, che significa 194 euro pro-capite a cittadino”.

Tanti gli interventi dei consiglieri a commento della documentazione proposta.

“Appare evidente che il bilancio sia stato fatto quadrare, che presenti come è già capitato negli ultimi anni avanzi di amministrazione corposi e che si siano ricavati spazi per aiutare chi fatica ad andare avanti in senso economico – ha detto “Beppe” Lauria – ma è anche chiaro che di spese inutili se ne siano affrontate già parecchie”.

“Difficile capire il senso di alcuni interventi realizzati e programmati ma ovviamente questo bilancio è specchio del programma elettorale del sindaco eletto; non sono di poco conto, poi, le aspettative sulla Legge di Bilancio che non condivido con tutto questo ottimismo. Mi sento di segnalare poi come negli ultimi anni il comune abbia avuto molta più capacità di spesa di quando i fondi statali erano più considerevoli... solo che non si è visto”.

Ugo Sturlese: “Il bilancio, presentato con una sequela di numeri di cui è difficile fare analisi approfondite e che la “cuoca di Lenin” non potrebbe mai arrivare a comprendere davvero, si dimostra in continuità con i precedenti. Importante osservare il piano degli investimenti per il 2021 e il 2022: terminati gli interventi del Piano Periferie non c'è nulla se non quelli sulla caserma Montezemolo. Appare quindi evidente che ci si trovi in una fase di passaggio, ma il disegno di città che ci piacerebbe è ben lontano da quello proposto”.

“Il discorso sul bilancio non può prescindere dalla comprensione del difficile contesto locale e nazionale in cui opera il nostro Comune – ha aggiunto Vernetti - ; nonostante il panorama quindi è bene constatare come l'amministrazione abbia sempre confermato le risorse per alcuni capitoli considerati importanti come quelli legati al sociale, alla scuola e quello dei servizi a domanda individuale”.

- LE MANUTENZIONI

La manutenzione – ordinaria e straordinaria – è, per ammissione di tutti gli intervenuti, una delle tematiche più drastiche del Bilancio di Previsione: “La rigenerazione di alcune parti della città non risolve del tutto il peso della gestione delle strutture comunali e della loro sicurezza” ha sottolineato il vicesindaco.

Ancora più deciso l'intervento in merito dell'assessore Mauro Mantelli, che trasmette una “sensazione di acqua alla gola, una condizione che dobbiamo affrontare rapidamente e con forza”.

“Le esigenze di manutenzione del patrimonio comunale e nello specifico delle strutture scolastiche mi preoccupano seriamente. Serve iniziare a pensare a un modo per farci fronte: nelle ultime settimane abbiamo dovuto destinare 10mila euro per sostituire le lampadine di emergenza di alcune scuole della città, una condizione che rischia di compromettere il diritto allo studio dei nostri ragazzi”.

“Il nostro territorio, anche per l'ampiezza che presenta, ha una gran quantità di strutture scolastiche - ha concluso Mantelli - . Ma non si può continuare a sottoscrivere le esigenze di frazioni che poi si trovano ad avere scuole quasi vuote; i soldi termineranno e potremmo rischiare di trovarci a non poter più garantire un servizio fondamentale”.