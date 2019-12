Cuneo, il consiglio approva il Programma di Sviluppo Commerciale: "Guardiamo a una Cuneo in cui si possa vivere e lavorare bene"

Ugo Sturlese e Manuele Isoardi – i consiglieri che nel corso della discussione avvenuta nella serata di ieri (martedì 17 dicembre) in consiglio comunale rispetto alla presentazione del nuovo Programma di Sviluppo Commerciale della città di Cuneo hanno riservato le parole più dure – concordano: lo stralcio, dal nuovo Programma, della proposta di delineazione di una nuova area commerciale “L1” in corrispondenza di discesa Bellavista, non può essere conseguenza delle sole opposizioni presentate in commissione e da Confcommercio Cuneo.

“Bene sia stata rimossa dal documento ma secondo me c’è qualcosa sotto che non quadra” ha esplicitamente detto il pentastellato.

Il nuovo Piano di Sviluppo Commerciale della città era stato già presentato nelle scorse settimane in una commissione congiunta e – come ricordato nel corso della discussione dall’assessore Luca Serale – prevede soprattutto il raggiungimento di un’omogeneità tra le due zone commerciali del centro storico, “A1” e “A3”, un vero e proprio “atto dovuto per integrare gli ampi cambiamenti che hanno interessato la città dal 2012 a oggi”.

“Cuneo viene adesso citata come esempio di urbanistica ma sappiamo che alcune aree sono in sofferenza dal punto di vista commerciale, e guarda caso sono quelle non toccate dal PISU – ha continuato Serale - . Con il nuovo Programma l’amministrazione continua a mettere al centro la valorizzazione della città e delle sue caratteristiche, con in testa sempre e solo l’obiettivo comune di una Cuneo in cui non solo si viva bene, ma si lavori bene”.

Ma la vera “pietra d’inciampo” è, appunto, la nuova zona “L1”: 17mila metri quadrati comprendenti lo spazio per costruire dei parcheggi e un piano inutilizzato di circa 3mila metri quadrati attualmente adibito a rimessaggio camper. “Con quali motivazioni è stata presentata e poi stralciata la proposta, considerando che già inizialmente non stava né in cielo né in terra?” ha chiesto Sturlese.

“Accolte le istanze dei consiglieri e dell’associazione di categoria abbiamo ritenuto i tempi non fossero maturi e ritirato la proposta – ha risposto Serale - . C’è da sottolineare però che nel Programma non si prevedono insediamenti di nuovi esercizi commerciali e che lo sdoganamento di un’area “L1” non significa altro che la previsione di un futuro e potenziale utilizzo commerciale dell’area”.

Anche Isoardi non si è risparmiato. “Evidentemente l’assessore Serale, questa sera, ha mandato un fratello gemello: sulla “L1” la posizione tenuta stasera e quella in commissione sono antitetiche, visto che delineare la nuova area a inizio mese sembrava necessario”.

“La posizione della Giunta non può essere così ondivaga – ha continuato - . Qual è il vero orientamento? Dove volete andare a parare? Se i tempi davvero non sono maturi non lo erano nemmeno quando avete presentato il nuovo Programma. Cuneo, dal punto di vista dei supermercati, ha già dato e giustificare l’area “L1” con l’aggiunta di nuovi parcheggi è vergognoso”.

Se per l’assessore a fronte dello stralcio della “L1” “ogni discorso accessorio decade”, a chiudere la discussione è stato il sindaco Federico Borgna: “L’interesse della nostra amministrazione per il tessuto commerciale e il suo sviluppo, in sette anni, si è sempre basato su fatti e su investimenti importanti. I regimi di aiuto sono questo, non una sorta di reddito di cittadinanza dedicato ai commercianti. C’è differenza tra il sostenere lo sviluppo della città e fare della carità, e abbiamo la volontà e il dovere di dare al nostro tessuto commerciale le possibilità di affrontare il presente e il futuro”.

Il nuovo Programma di Sviluppo Commerciale è stato votato con 15 voti a favore e sei astenuti.