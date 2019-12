Ponte di Monchiero, dopo un'attesa durata nove anni arrivano i 4 milioni di euro necessari a ricostruirlo

C’è quella del sindaco di Monchiero Riccardo Ghigo tra le prime reazioni alla notizia, appena diffusa dalla Regione, dello stanziamento da parte di Roma dei 45 milioni di euro necessari a intervenire per la ricostruzione e la messa in sicurezza di nove ponti della Granda.



Nell’ottobre scorso, presso il suo municipio, erano arrivati il governatore piemontese Alberto Cirio, l’assessore regionale ai Trasporti Marco Gabusi e il presidente provinciale Federico Borgna, datisi appuntamento nel piccolo centro langarolo per fare un punto sull’incresciosa situazione del ponte lungo la Provinciale 159, crollato il 27 giugno 2010 – ad alcuni mesi dalla chiusura disposta dalla Provincia dopo che il manufatto aveva manifestato segni di cedimento – e da allora mai ricostruito.



"Una delle ferite del nostro territorio che ora riusciremo finalmente a rimarginare", aveva annunciato allora il presidente Cirio, comunicando i particolari della richiesta con la quale la Regione aveva incluso l’attraversamento sul Tanaro tra quelli che prioritariamente avrebbero dovuto avere accesso ai fondi in arrivo dai Ministeri delle Infrastrutture e dell’Economia tramite il cosiddetto "Decreto ponti" allo studio del Governo.



Assicurazioni che ora sembrano essersi concretizzate, per la gioia dello stesso primo cittadino, che si prepara ad accogliere nuovamente Cirio nel corso di un nuovo incontro già fissato nella mattinata di questo sabato, 21 dicembre: "Sarà l’occasione – spiega Ghigo – per manifestare la gratitudine mia e della mia Amministrazione per un interessamento che ha finalmente consentito di sbloccare quest'annosa situazione. Davvero un bel regalo di Natale per il nostro paese e per tutto questo territorio".