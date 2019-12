Segnale RAI, Giorgio Bergesio: "150mila piemontesi sono senza, la società ripristini le funzionalità"

Rai: Bergesio (Lega), 150mila piemontesi senza segnale Parlamentare Carroccio, societa' ripristini regolare funzionalita' (ANSA) - TORINO, 17 DIC -

"Secondo i dati raccolti dal Corecom Piemonte sono circa 150mila gli abitanti del Piemonte che non ricevono il segnale Rai Regionale, in particolare quelli delle zone piu' critiche dell'Alta Langa, delle valli del Monviso e della valle Elvo".

Cosi' in una nota il senatore della Lega e membro Commissione vigilanza Rai, Giorgio Maria Bergesio.

"Nonostante il quesito presentato alla societa' concessionaria in sede di Commissione vigilanza Rai, insieme ai colleghi piemontesi della Lega, Casolati, Ferrero, Montani, Pianasso e Vitali, per chiedere il ripristino della corretta fruizione del servizio pubblico, i problemi nella ricezione del segnale Rai persistono tuttora. Ci auguriamo, visto il grave inadempimento - conclude l'esponente del Carroccio -, che la società adotti al piu' presto misure urgenti per ripristinare la regolare funzionalita' del sistema radiotelevisivo e assicurare una idonea copertura, restituendo ai cittadini la fruizione di un servizio fondamentale per cui pagano, tra l'altro, un canone".