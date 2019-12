Alba, si è spenta a 52 anni Maria Cristina Guglielmoni, avvocatessa con la passione per la politica

Se ne è andata a 52 anni l'avvocatessa Maria Cristina Guglielmoni, molto conosciuta ad Alba non solo per la sua professione ma anche per il suo impegno nell'associazionismo sportivo, nelle istituzioni e nella politica locale.

Alle ultime amministrative era candidata per la lista “Alba 2019 – Fratelli d’Italia”. Ed è del vicesindaco Emanuele Bolla il ricordo affidato ad un post su Facebook: "Maria Cristina Guglielmoni era una persona che non aveva paura di combattere per quello in cui credeva: pensando a lei conserverò sempre il ricordo di una persona solare, che amava la vita, la sua famiglia, i suoi amici e i suoi valori. Non dimenticherò mai le sue lunghe telefonate e le sarò sempre grato per aver creduto in me".

Stasera alle 20 si terrà una veglia funebre in suo ricordo nella parrocchia di San Cassiano, quartiere nel quale viveva.