Biciclette rubate e rivendute agli stagionali della frutta: giovane saluzzese condannato a due anni

Nell’estate 2018 gli agenti della Polizia Municipale di Saluzzo avevano fermato due cittadini gambiani con una bicicletta rubata, che dicevano di aver comprato da un ragazzo italiano accompagnato da un adolescente di origine marocchina. Quest’ultimo, che lo avrebbe aiutato facendo da “palo”, era stato indagato come correo, ma la sua posizione era stata archiviata perché avrebbe solo acquistato una bicicletta senza sapere nulla.

Il 23enne italiano A.B.F., residente a Saluzzo, è stato condannato a 2 anni e 10 mesi con 800 euro di multa perché riconosciuto come autore di alcuni dei furti avvenuti tra giugno e luglio del 2018. Il ragazzo era stato segnalato mentre si trovava con una bicicletta rubata nella zona della Caritas. Durante la perquisizione della sua abitazione i carabinieri trovarono vari oggetti da scasso.

“In quel periodo il problema dei furti di biciclette era stato una vera piaga per i saluzzesi”, avevaa riferito il comandante Fabrizio Giordano della locale stazione dei carabinieri. “Le bici venivano rivendute agli africani che affluiscono a centinaia a Saluzzo come lavoratori stagionali che che le acquistavano a prezzi ‘da usato’, senza sapere che fossero provento di furti”.

In aula avevano testimoniato anche due vittime dei furti. Un’anziana saluzzese ha raccontato della sua bici elettrica sparita dal cortile di casa. I carabinieri l’avevano ritrovata nel giro di poche ore in via Don Soleri. “Ci era arrivata una segnalazione riguardo a un tentativo di vendere una bici rubata”, ha raccontato un luogotenente. “Trovammo un ragazzo seduto su una panchina, con vicino una bici poggiata a un albero, non legata. Identificato come A.B.F., aveva ammesso di averla rubata lui”.

Il pm Luigi Dentis aveva chiesto 4 anni di reclusione perché la sottrazione della bici dal cortile dell’anziana è configurabile come furto in abitazione “da non intendersi restrittivamente come limitata alle mura di casa, ma estesa alle pertinenze come i cortili”.

Per il difensore dell’imputato, un processo che presenta “indizi ineludibili”, il principale dei quali rappresentato dalle dichiarazioni del ragazzino “che però non sono quelle di un testimone puro ma di un coimputato minorenne”.