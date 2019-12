Camion fuoristrada tra Envie e Occa rimane in bilico, “appoggiato” soltanto ad un guard-rail

Mezzo pesante fuori strada, questo pomeriggio (mercoledì) a Envie, lungo la strada provinciale numero 28, nel tratto compreso tra l’abitato del paese e la frazione Occa.

Come dimostra la foto, il camion uscito di strada, carico di pietre, ha terminato la sua corsa contro il guard-rail di un ponticello distante qualche decina di metri dalla Comunità cenacolo.

Il mezzo è rimasto poi in bilico, rischiando di precipitare nei prati posti alcuni metri più in basso rispetto al livello della strada.

Nel sinistro non si registrerebbero feriti. Sul posto i Carabinieri per la gestione della viabilità (in un primo momento la strada è rimasta aperta al traffico, a senso unico alternato) e per i rilievi del caso. Per la rimozione del mezzo pesante sarà necessario l’intervento di un’autogru.