Cosche calabresi attive tra Alba e Asti, la deposizione di Michele Stambè: "Sono solo fantasie"

Il giudice Roberto Amerio ha raccolto il testimone della collega Elisabetta Chinaglia, eletta al Csm, ed era lui ieri mattina, 17 dicembre, a presiedere il collegio giudicante, composto da Marco Dovesi e Beatrice Bonisoli per continuare con le udienze del processo sulla presunta presenza di una 'locale' della 'ndrangheta attiva tra Costigliole Asti e Alba.

ANCHE UN MATRIMONIO AL CASTELLO DI COSTIGLIOLE

Prima di ascoltare le testimonianze in programma, il giudice si è occupato di una "questione di cuore", l'ha definita così. Ha concesso il nulla osta per il matrimonio di Santo Giuliano Caruso, uno degli imputati che si trova ai domiciliari, e che il 4 gennaio potrà uscire da casa per andarsi a sposare con la sua compagna al castello di Costigliole.



Il processo è entrato nel vivo con la deposizione di Michele Stambè, imputato in un procedimento connesso, che era già stato condannato in abbreviato a 20 anni di carcere dal tribunale di Torino perché ritenuto uno degli esponenti del sodalizio criminale.

La 'ndrangheta di Asti "è una pagliacciata" ha detto rinnegando persino quelle sparatorie, quelle pistole ritrovate.

"Non esiste nulla di tutto ciò" ha detto. "Non ci fu alcuna estorsione, sono solo fantasie" ha aggiunto. La famiglia Stambè vive a Costigliole dagli anni Ottanta e hanno attività commerciali anche con la Calabria.

Michele ha raccontato che, insieme a Fabio Biglino e Alberto Ughetto erano andati "solo a fare un giro" da un imprenditore che conoscevano e che risiede nella provincia di Torino.

"Ci aveva offerto un caffè, due parole e siamo tornati a casa". Anche se alcune intercettazioni telefoniche e ambientali, la maggior parte in dialetto calabrese, smentiscono i motivi della vista. Si recarono anche da un commerciante ortofrutticolo di Saluggia, al quale uno degli altri imputati Mauro Giacosa aveva imprestato 20 mila euro. "Ero andato a riscuotere soldi" ammette Stambè, "ma nella speranza di guadagnarci qualcosa". Non ci furono mai richieste minacciose di denaro secondo Stambè.

Il collegio giudicante ha ascoltato anche la testimonianza dell'unica persona che si è costituita parte civile, un commerciante di frutta e verdura del Torinese, al quale il pm della Direzione Distrettuale Antimafia di Torino Paolo Castelli ha posto parecchie domande. L'uomo aveva chiesto soldi in prestito a Giacosa ai mercati generali di Torino, perché se la stava passando male. "Avevo avuto problemi di soldi - ha raccontato - e mi prestò 20 mila euro". "Mi diceva che aveva conoscenze, mi faceva capire che aveva gente malavitosa importante dietro. Se non pagavo me l'avrebbe fatta pagare". Si ritrovò il camion distrutto e due cani avvelenati prima di restituirgli tutti i soldi. Come quel commerciante d'automobili dell'Astigiano che gli doveva dei soldi. "Avevo capito di chi si trattava".