Cuneo , sbattuta a terra fino a farla sanguinare e presa a calci: l’ex compagno condannato a quattro anni di reclusione

Maltrattamenti continuati dall’ottobre 2017 a marzo 2018 nei confronti della compagna che era finita per le botte all’ospedale per tre volte ma non l’aveva denunciato.

Per questi motivi un cuneese italiano è stato condannato dal giudice di Cuneo a 4 anni di reclusione. Il pm Francesca Lombardi aveva invece chiesto 2 anni e 6 mesi: “E’ questa la vera natura del maltrattamento in famiglia, quando la persona offesa è negante, giustificante, non denunciante. Anche il sentirsi in colpa è un tratto tipico della maltrattamento.”

La donna, 35enne italiana con problemi di abuso di alcol e di stupefacenti, così come l’ex compagno, ha testimoniato in aula: “È capitato che litigavamo. Per un periodo non alzava le mani poi ha ricominciato. Il 3 ottobre discutevamo: gelosia, droga, amicizia, non so. Mi ha spinta e ho sbattuto contro lo spigolo. Non ho mai denunciato perché speravo in un miglioramento, in un cambiamento.” Agli agenti di polizia che erano intervenuti a casa aveva detto che lui l'aveva sbattuta a terra fino a farla sanguinare dal sopracciglio e un’altra volta di essere stata presa a calci: “ Il 24 novembre, avevo preso coraggio, ma poi non ci sono riuscita. Avevo paura. Ho chiamato per non farmi picchiare di nuovo”.

Una vicina di casa, sentita come testimoni: “Facevano casino tutte le sere, litigavano, si picchiavano, non si dormiva più di notte. Una volta l'abbiamo sentita che chiedeva aiuto a mio marito. Lui è andato di sopra e l'ha vista sanguinante in faccia. Disse che era caduta perché ubriaca. L’ha vista che sanguinava in volto anche un’altra volta. C'era anche il suo compagno ma lei disse che non le aveva fatto niente. Lui la picchiava ma lei aveva paura a denunciarlo, quella sera quando è arrivata la polizia se ne è andato”.

La difesa aveva chiesto la derubricazione del reato da maltrattamenti continuati a lesioni e quindi non doversi procedere per mancanza di querela.