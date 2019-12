Incidente nel pomeriggio all’incrocio tra la Statale 231 e la svolta per Monticello d’Alba

Conducenti pressoché illesi nel sinistro che, intorno alle 16 di oggi, martedì 18 dicembre, ha visto due automobili andare a scontrarsi sul pericoloso incrocio che, lungo la Statale 231 tra Alba e Bra, precede di pochi metri lo stabilimento Italgelatine. Una svolta, quella che mette in collegamento la stessa Statale con la Provinciale 142 per Monticello d’Alba, già teatro in passato di incidenti anche gravi.

Nel caso odierno, per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, una Fiat Panda e una Renault sono andate a collidere con conseguenze che fortunatamente si sono limitate ai soli veicoli, messi poi in sicurezza dall’intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco intanto arrivata dal Distaccamento di Alba.