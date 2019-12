SportABILI Alba celebra 15 anni: che storia!

Sabato 14 dicembre presso la Cantina Ceretto di Alba SportABILI Alba ha festeggiato i suoi primi 15 anni di attività con un evento aperto al pubblico e una cena a sostegno delle attività.

Dalle 17 atleti, famiglie, volontari, sostenitori e amici si sono incontrati nelle cantine della Tenuta Bernardina per ripercorrere e celebrare i 15anni. Dopo il benvenuto del “padrone di casa” il sig Bruno Ceretto e i saluti istituzionali, il breve discorso del presidente di SportABILI Alba, Borsa Massimo, che racconta gli step principali di questi anni di attività sportiva e associativa e ricorda il ruolo centrale dei volontari e degli istruttori che “sono formati per riconoscere le abilità di ogni atleta e non vedere solo i limiti posti dalla disabilità, ma individuare le potenzialità e investire su quelle per poter far crescere la singola persona”. Sottolinea come lo sport è uno strumento unico che permette a chiunque di raggiungere il benessere fisico, psicologico e sviluppare capacità relazionali. Più efficace di molti discorsi la proiezione dell'emozionante video girato da atleti, volontari e istruttori in occasione del compleanno.

Dopo questa prima parte si è tenuta la tavola rotonda “15 Anni: Che Storia!” con il giornalista Rai Claudio Arrigoni ospite e moderatore, Silvia Bruno presidente del Comitato Regionale CIP, Patrizia Saccà pluricampionessa paralimpica di tennis tavolo, insegnante di Yoga e autrice del libro Yoga a Raggi Liberi e Francesca Fenocchio la campionessa paralimpica albese. Silvia Bruno inizia l'intervento riportando i recenti dati ISTAT che dimostrano che le persone con disabilità che praticano sport sono ancora poche in Italia, ma la quasi totalità di chi si mette in gioco ha una qualità di vita migliore, sta meglio ed è più felice. Afferma anche che nei Paesi che ospitano i Giochi Paralimpici si registra un netto incremento di possibilità sociali e lavorative per le persone con disabilità.

Patrizia Saccà ricorda che “la medaglia vinta dal singolo atleta non è mai la medaglia di uno solo, ma della squadra, dei volontari, dell'intera società che sostiene e rende possibile tali imprese”. Franscesca riporta alla memoria le fatiche fatte per arrivare a giocarsi le paralimpiadi di Londra e le emozioni vissute in quei giorni. Insieme evidenziano quanto siano importanti i cambiamenti avvenuti nel mondo dello sport paralimpico e in parallelo nella società in termini di maggiori possibilità per le persone con disabilità.

Si conclude questo momento con le parole della canzone di Cyndi Lauper “True Colors” proposte dal giornalista Arrigoni che dice: “Don't be afraid to let them show your true colors, true colors are beautiful like a rainbow”, frase che viene proposta e cantata in lingua dei segni. Prima del brindisi di auguri la premiazione agli ospiti della tavola rotonda e ai soci fondatori con un trofeo realizzato ad hoc con il disegno di un allievo del Liceo Artistico albese P. Gallizio divenuto simbolo dell'evento.