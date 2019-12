A Zurigo nessun nuovo volo: difficoltà per le partenze dall’Italia

Il calo di passeggeri dell'Aeroporto di Zurigo

Zurigo, la città più grande della Svizzera per numero di abitanti, sta attraversando un momento non particolarmente rigoglioso dal punto di vista del turismo. Nulla di eccezionalmente grave, ma resta il fatto che l'aeroporto, uno snodo importante per i cittadini svizzeri che hanno la necessità di partire dal cantone omonimo, versa in condizioni di relativa difficoltà.

L'Aeroporto di Zurigo, infatti, da tempo viene letteralmente snobbato dalle principali compagnie aeree internazionali, e non è affatto semplice comprenderne i motivi. C'è chi punta il dito sull'eccessiva grandezza dell'aeroporto, inadatto per una città come Zurigo che, pur essendo tra i maggiori comuni della Svizzera, è ancora troppo piccola per vantare un'infrastruttura come quella dell'aeroporto suddetto.

Una struttura che, solamente nel 2018, ha registrato più di 30 milioni di passeggeri, la maggior parte dei quali non locali (e, dunque, costituita sostanzialmente dai viaggiatori in transito). Presi così, i numeri non sembrano affatto registrare una situazione di difficoltà. Tuttavia, il problema sussiste: ecco perché.

200.000 passeggeri da e verso Zurigo

Uno degli eventi che descrive al meglio la situazione attuale dell'aeroporto, è stata la mancata dimostrazione di interesse, da parte delle compagnie aeree, di pianificare due nuovi voli caratterizzati dalla lunga percorrenza, con il decollo fissato oltre le ore 22 locali. Una proposta allettante, utile per poter accrescere il traffico svizzero verso l'estero. Eppure, non una sola compagnia ha destato un qualche interesse nel dare il via alla pianificazione effettiva.

Ma questo è solamente uno dei tanti segnali che ha messo in luce la crisi dell'aeroporto. Basti pensare, ad esempio, al fatto che anche per l'inverno del 2019 sono previsti ben 200.000 posti in meno sui voli in partenza e in arrivo su Zurigo (dati rapportati alla situazione del 2018), il che si traduce in una mancata possibilità di ricavi non indifferente.

E non è un caso che, a fronte di questo calo drastico dei passeggeri, la crescita dell'aeroporto sia piuttosto in ritardo, specialmente se paragonata a quella di aeroporti dell'Europa del nord come lo scalo di Francoforte, di Basilea o di Vienna. Tutti aeroporti localizzati a una distanza non particolarmente consistente da quello di Zurigo, ma che, in ogni caso, si dimostrano decisamente più in grado di attrarre turisti in partenza per l'estero.

Le difficoltà dei passeggeri italiani

Tutto ciò si traduce anche in problematiche non indifferenti per i viaggiatori italiani, che troveranno senza dubbio un numero decisamente al ribasso di voli che atterreranno su Zurigo con partenza dall'Italia. Una situazione da tenere sotto controllo, specialmente se si considera come siano diversi gli aeroporti italiani che effettuano scalo a Zurigo: da Milano a Roma, passando per l'aeroporto di Napoli, Venezia, Catania, Brindisi e Firenze, dall'Italia è possibile raggiungere la città svizzera con un numero particolarmente alto di voli diretti. Difficile, dunque, comprendere verso quale direzione andrà l'aeroporto svizzero, specialmente a fronte del calo netto dei passeggeri che fanno affidamento sullo scalo in questione.

Eppure, l'Aeroporto di Zurigo è grande e ricco di servizi: oltre a vantare una vasta gamma di ristoranti, infatti, lo scalo si contraddistingue per un numero particolarmente elevato di piccoli centri commerciali, all'interno dei quali poter acquistare beni e servizi. Inoltre, l'aeroporto si mette in evidenza per l'ottima struttura del parcheggio aeroporto Zurigo, caratterizzato da prezzi economici a seconda della categoria prescelta (dai parcheggi per turisti agli spazi per i semplici visitatori dell'aeroporto).

Una decrescita prevista?

Un altro dato piuttosto preoccupante, anch'esso capace di dimostrare una situazione tutt'altro che rosea, è la diminuzione netta e costante dei passeggeri dell'aeroporto di Zurigo. Negli ultimi tempi, infatti, il numero dei passeggeri svizzeri che hanno scelto l'aeroporto in questione è diminuito senza sosta per ben tre mesi di fila, con lo scalo che ha avuto la possibilità di crescere esclusivamente sulla base del transito dei turisti provenienti dall'estero.

Una situazione alquanto particolare, ma che la direzione dello scalo ritiene di aver già previsto in anticipo. Dai piani direzionali dell'aeroporto, infatti, si sottolinea come una frenata economica fosse praticamente inevitabile, soprattutto tenendo in considerazione la crescita costante verificatasi nel corso di anni di politiche aziendali di successo.

Lo scalo di Zurigo, infatti, ha segnato dati in positivo praticamente per decenni, con un ampliamento infrastrutturale che, a partire sin dagli anni '60, ha consentito all'aeroporto di crescere dal punto di vista delle dimensioni e del traffico aereo. Un arresto parziale, dunque, sarebbe stato pressoché ineludibile, una decrescita che si è manifestata proprio a partire dal 2018.

Alla ricerca dei motivi del calo di passeggeri

Ma quali sono i reali motivi della decrescita? Cosa ha portato l'aeroporto di Zurigo a patire una simile calo di passeggeri? La portavoce dello scalo, Sonja Zöchling, ha affermato come i motivi del fenomeno vadano ricercati sostanzialmente nei problemi di natura internazionale, dalle difficoltà economiche e politiche globali legate alla guerra di dazi tra USA e Cina e dalla fondamentale questione Brexit, in grado di generare conseguenze a catena non soltanto in Europa, ma anche a livello globale.

Tuttavia, stando sempre alle parole della Zöchling, bisogna precisare come un qualsiasi altro scalo europeo avrebbe potuto manifestare problemi simili. Ciò non è avvenuto, ed è proprio questo il motivo per il quale ci si interroga sul futuro prossimo dell'aeroporto. Ma la Zöchling ha proseguito nella sua analisi andando alla ricerca di altre possibili cause del calo di passeggeri. Lo scarso interesse per i nuovi voli, secondo la portavoce, andrebbe individuato nel fatto che i viaggi erano stati programmati esclusivamente in via temporanea, senza alcuna pianificazione effettiva. Da ciò, dunque, deriverebbe la poca volontà delle compagnie aeree di industriarsi per organizzare i nuovi voli in decollo da Zurigo dopo le ore 22.

Uno sguardo sul futuro dell'aeroporto

Impossibile prevedere cosa avverrà nell'immediato futuro. La Zöchling, dal canto suo, si dice fiduciosa per l'avvenire dell'aeroporto, tanto da affermare che la crescita dello scalo continuerà a mantenersi costante seppur a piccoli passi. Una crescita del 2-3% l'anno, sottolinea la portavoce dell'aeroporto, che si potrebbe tradurre in un aumento a rilento del traffico aereo sulla cittadina svizzera.

Ma le analisi in merito alla decrescita costante dell'aeroporto di Zurigo non terminano con le parole della Zöchling. A fornire un parere più dettagliato, ci hanno pensato anche specialisti del settore, come Andreas Wittmer, professore universitario presso l'Università di San Gallo (dipartimento di aeronautica). Wittmer ha evidenziato come il calo inesorabile dei passeggeri su Zurigo sia dovuto sostanzialmente alle tariffe vigenti sullo scalo. I decolli che avverrebbero dopo le ore 21, infatti, sarebbero soggetti a una tassazione più onerosa. Anche il professore sostiene che l'aeroporto potrebbe continuare a crescere praticamente senza sosta, ma certamente non sulla falsariga degli altri aeroporti europei o internazionali.