Arriva il Natale! Ecco i regali più richiesti degli ultimi 5 anni

Il Natale è sempre più vicino e se non avete ancora pensato a cosa mettere sotto l'albero vi conviene sbrigarvi perché il tempo è davvero poco! Fortunatamente, al giorno d'oggi è possibile evitare le classiche corse nei centri commerciali: online si trova praticamente di tutto e in quanto ad idee regalo ce ne sono davvero per tutti i gusti. Se siete a corto d'inventiva potete sempre affidarvi ai trend del momento: vediamo quali sono i regali più richiesti degli ultimi 5 anni.

# Lo smartphone

Si tratta dell'oggetto del desiderio di tutti: dai ragazzini ai meno giovani, lo smartphone è uno dei regali più richiesti degli ultimi tempi ed il trend non accenna affatto a cambiare. Sarà per la sua utilità (ormai nessuno può farne a meno) o per via del suo costo che non tutti si possono permettere, ma di certo questo è il dono più desiderato in assoluto. Visti i costi spesso molto elevati, vi consiglio di dare un'occhiata alle proposte di Fastweb che con le offerte internet mobile consente di abbinare anche uno smartphone di ultima generazione. Il pagamento è rateizzato sotto forma di abbonamento ed è comprensivo di tutto: traffico dati e telefono. Un'idea regalo sicuramente molto apprezzata!

# L'assistente vocale

L'anno scorso gli assistenti vocali hanno riscosso un enorme successo e stando alle attuali statistiche anche in questa stagione natalizia continueranno ad essere tra i regali più richiesti. Rimaniamo dunque in un settore – quello tecnologico – che viene preso d'assalto in occasione delle feste e che sta conoscendo una grandissima fortuna. Gli assistenti vocali sono il dono perfetto per chiunque: dal nonno al ragazzo che è appena andato a vivere da solo. Attenzione però, perché per godere delle massime funzionalità bisogna avere un sistema di domotica.

# Lo smartwatch

Altro regalo molto richiesto negli ultimi anni è lo smartwatch e siamo ancora una volta nel settore tecnologico con un dispositivo evoluto in grado di monitorare andamento e progressi dell'allenamento quotidiano. L'orologio 3.0 comunica direttamente con lo smartphone e ormai sono sempre di più le persone che ne indossano uno. Se un tempo questi dispositivi erano ottimizzati a livello di funzionalità, oggi sono anche esteticamente impeccabili: dei regali fashion e al tempo stesso utili per chi ama essere al passo con i tempi che corrono!

# Il robot aspirapolvere

Chi ama avere una casa sempre perfetta e pulita continua a chiedere per Natale il robot aspirapolvere: un altro dispositivo intelligente che negli ultimi anni si è evoluto al punto da fare una mappatura dell'appartamento e comunicare tramite app con lo smartphone. Gli iRobot sono oggi ancora più richiesti di qualche anno fa, forse perché se inizialmente poteva esserci un po' di scetticismo sulla loro efficienza, adesso non ci sono più dubbi.

# Il capo d'abbigliamento

Coloro che non si sono lasciati attrarre più di tanto dalla tecnologia continuano a desiderare per Natale un capo d'abbigliamento. Che si tratti di un bel maglioncino o di un accessorio firmato come una borsa o una cintura, questi sono sempre doni apprezzati e indubbiamente molto utili.