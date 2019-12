Cosa sapere per affittare un gazebo da matrimonio?

Organizzare un matrimo all’aperto è sicuramente una delle scelte migliori, per trascorrere una delle serate più indimenticabili della propria vita sotto un cielo stellato. Purtroppo, spesso questa scelta è legata molto alle condizioni climatiche. Se nel giorno del proprio matrimonio le condizioni meteo non sono favorevoli è bene avere un piano B a propria disposizione.



Per averlo, può essere bene rivolgersi ad una azienda che si occupa di noleggio gazebo matrimonio . Con un piccolo incremento del budget messo in pianificazione per il proprio matrimonio, si avrà la possibilità di avere un “tetto” sulla propria testa anche in caso di pioggia.



Qui di seguito, è possibile trovare una serie di informazioni e consigli da seguire per fare la scelta giusta.



Quale misura prendere in considerazione?



Il primo punto da prendere in considerazione è senza ombra di dubbio la misura del gazebo. Se troppo piccolo, farà stare pochi comodi gli ospiti invitati. Se troppo grande, potrebbe dare un’idea di vuoto.



Se si ha il numero giusto degli invitati è facile chiedere informazioni all’azienda che noleggerà la struttura. Nel caso contrario, è sempre bene mettere in preventivo che se inizia a piovere è bene avere a disposizione una zona del gazebo dove si potrà ballare e giocare. Un matrimonio è un momento di gioia, quindi senza una zona di svago non si potrà avere un dopo cerimonia di successo.



Le caratteristiche del gazebo



Il secondo punto da prendere in considerazione, sono le caratteristiche del gazebo. Il colore, la tipologia del tessuto e la presenza o meno di pareti trasparenti. Questo ultimo particolare, è sicuramente più importante se la location scelta per la festa ha un bel panorama o altro. Se ci si trova in una zona con un panorama da sogno, può essere una buona idea noleggiare un gazebo con delle pareti trasparenti per beneficiare di luce naturale e allo stesso tempo offrire ai propri ospiti la vista del panorama che li circonda.



In questo modo, anche se non si potrà andare all’esterno, non ci si sentirà oppressi da delle pareti bianche di un classico tendone.



Presenza di pavimentazione



Il terzo punto da prendere in considerazione, è se prendere a noleggio un gazebo che ha o non ha un pavimento. Questo particolare può essere molto importante, in particolare se si decide di installare la struttura in un giardino o in una zona senza pavimento. Durante un matrimonio, in particolare le donne, indossano scarpe con tacchi o lucide. Un tappeto erboso o peggio ancora del terriccio, potrebbero non essere una scelta ideale dove ballare e camminare per tutta la durata della giornata.



Una volta che si avranno presi in considerazione questi tre punti, e consultando gli addetti al noleggio del gazebo, si potrà essere sicuri di fare la scelta più idonea per celebrare il matrimonio che si è appena concluso in chiesa. Gli ospiti, non potranno che sentirsi a loro agio in un gazebo dalle giuste dimensioni e che permette loro di divertirsi senza problemi.