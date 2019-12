Il francese Antoine Bois è il nuovo direttore dello stabilimento Michelin di Cuneo

Da lunedì 2 dicembre Antoine Bois ha assunto l’incarico di Direttore dello stabilimento Michelin di Cuneo, il più grande stabilimento di fabbricazione di pneumatici vettura italiano, in sostituzione di Mauro Sponza, alla direzione del sito cuneese dal 13 giugno 2016 ed ora destinato ad altri incarichi nel Gruppo Michelin.

Antoine Bois, 46 anni, francese, è in Michelin dal 1999 e nel suo curriculum figurano esperienze in ambito tecnico sui processi di fabbricazione e di management di produzione, sia in Francia che all’estero.