Parte la trattativa sulla stabilizzazione di contratti in Alstom, tutto rimandato al 9 gennaio

Primo incontro tra le parti sulle stabilizzazioni dei contratti all’Alstom di Savigliano. Tutto è rimandato al 9 gennaio. Presenti al tavolo oltre i rappresentanti dell’azienda leader nella produzione di materiale rotabile le segreterie e le rsu di stabilimento di Anqui, Fim, Fiom, Fismic e Anqui.



Nel sito di via Ottavio Moreno si contano circa 900 dipendenti che diventano 1.200 contando lavoratori non stabilizzati presso Alstom. Si tratta di circa 350 maestranze non direttamente assunte dal colosso francese e per cui i sindacati chiedono che rientrino nel personale del colosso francese con contratti a tempo indeterminato.



“L’azienda negli ultimi anni ha assunto solamente 13 persone in produzione” – spiega Paolo Giordanengo rsu Uilm di Alstom – “Erano 700 nel 2006, oggi sono 318. Alstom ha lavoro garantito per almeno due anni. Chiediamo una responsabilità di impresa volta a investire in occupazione stabilizzata. Ad oggi non si è ancora parlato di numeri.”



“Il percorso che ci è stato presentato oggi prevede una deroga al decreto dignità.” - aggiunge Domenico Calabrese segretario Fiom Cgil Cuneo – “Savigliano non può diventare un bacino di precari. Noi abbiamo necessità che Alstom torni ad essere un’azienda che ha la sua rilevanza. Non siamo disponibili a derogare.”



“Siamo ancora in una fase delicata della trattativa” – commentano Renato Perri e Stefano Cassine rsu Fim Cisl – “Al momento restiamo ottimisti sulla possibilità di poter arrivare ad un’ipotesi d’accordo. L’ultima parola rimarrà comunque ai lavoratori che vaglieranno ogni eventuale proposta che verrà avanzata.”



“Siamo disponibili a trattare” – ha poi dichiarato Maurizio La Spina rsu Fismic – “Non precludiamo la strada volte a trovare soluzioni che mettano l’occupazione in primo piano.”



La trattativa riprenderà, come detto il 9 gennaio, dopo le Feste. Lo stabilimento prevede lo stop natalizio per il 24, 27 e 31 dicembre. Venerdì è previsto un incontro al ministero per fare il punto sulla vertenza che riguarda 650 lavoratori i quali hanno fatto richiesta per accedere a benefici e sconti pensionistici per esposizione ad amianto.