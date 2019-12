La domenica che precede il Natale, come da tradizione, a Bra si svolge un mercato straordinario. Domenica 22 dicembre 2019, dalle 7,30 del mattino e per l'intera giornata, in piazza Carlo Alberto banchi di diversi generi offriranno idee per le strenne dell'ultima ora.

Nella stessa giornata, sotto l’Ala di corso Garibaldi ci sarà uno speciale Mercato della Terra. Sono invece sospesi, causa festività, i mercati di mercoledì 25 dicembre 2019 e 1 gennaio 2020.