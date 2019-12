I cartoni Disney prendono forma musicale nello spettacolo "Disneyana" con l’Orchestra della Centrale a Cuneo

Dopo il debutto del 22 novembre arriva il secondo appuntamento dell’Orchestra della Centrale, ensemble di 11 giovani musicisti emergenti che suonano strumenti ad arco.

“Disneyana” si terrà domenica 22 dicembre alle 18, all'Auditorium Foro Boario di Cuneo.

Un concerto per tutta la famiglia, basato sulle musiche che colorano i ricordi dell’infanzia di tutti noi: firmate Disney. Composizioni originali, realizzate appositamente per l’Orchestra dal M° Fulvio Cioce (ex docente del liceo musicale “Ego Bianchi”), saranno intervallate da brevi e divertenti dialoghi messi in scena dall’attore e regista Alfonso De Filippis, in modo da creare un contatto diretto con il pubblico, soprattutto dei giovanissimi.

Non mancheranno Principesse e Principi, interpretati da attori e comparse, e proiezioni d’immagini che ci porteranno a compiere un magico viaggio tra i cartoni firmati Disney, dai primi classici fino ad oggi. L’idea alla base del progetto è il tentativo di avvicinare le persone che solitamente non frequentano le sale da concerto, nel tentativo di creare un nuovo pubblico. Da qui il desiderio di interagire anche con il pubblico dei bambini, creando spettacoli pensati appositamente per questa fascia d’età, grazie anche alla collaborazione con diverse suole della provincia.

VARCO & Auditorium Foro Boario, ospiterà la stagione concertistica dell’Orchestra della Centrale.

Presso la segreteria di VARCO (Via Pascal 5L) sarà attiva la biglietteria: da lunedì 9 a venerdì 20, dalle 14.30 alle 18.30; sabato 21 dicembre, dalle 15 alle 18; domenica 22 dicembre, dalle 15 fino ad inizio spettacolo.

Biglietto intero: 7 euro; ridotto bambini (fino a 11 anni compiuti) 3 euro.