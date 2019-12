Un successo la tre giorni di sfide sulle nevi di Prato Nevoso con piccoli Campioni da tutta Italia

Domenica 15 dicembre ultimo giorno di gare negli International Ski Games a Prato Nevoso. Nella classifica finale per società primi i valdostani del Club des Sports de Valtournenche, che hanno vinto totalizzando 766 punti, seguiti dall’Equipe Beaulard con 699, dall'Equipe Limone con 627, dallo Sci Club Sauze d’Oulx con 618, dallo Sci Club Limone con 597, dal Revolution Ski Race con 575, dal Mondolè Ski Team Prato Nevoso con 570, dal Brixia Sci con 496, dal GB Ski Club con 465, dal Mondolè Ski Team Artesina con 369, dallo Ski College Limone con 347, dallo Sci Club Drusciè Cortina con 345, dagli svizzeri dello Sci Club Airolo con 334, dallo Sporting Club Madonna di Campiglio con 327 e dal Falconeri Ski Team con 244.

Prima del gran finale, nella serata di sabato 14 dicembre, i migliori tra i giovanissimi sciatori in gara nel comprensorio del Mondolè Ski hanno affrontato un Parallelo. Tra i Baby 2 del 2010 vittoria di Niccolò Castri (Equipe Beaulard), davanti a Bruno Filippo Braida (Sauze d'Oulx) e a Pietro Ziliani (Brixia Sci). In campo femminile affermazione di Emma Castagnola (Mondolè Ski Team) su Sofia Gabossi (Brixia Sci) e Lucia Macagno (Sci Club Limone).

Doppietta del Mondolè Ski Team tra i Baby 1 del 2011, con Romeo Calcagno primo, seguito da Riccardo Droghi e da Emanuele Bargnesi (Terminillo). Prima nella gara femminile Lucrezia Sticca (Terminillo), davanti ad Anna Levaggi e a Viola Volume del Mondolè Ski Team.

Tra i Cuccioli 2 del 2008 successo di Giulio Cazzaniga (Valchisone Camillo Passet), davanti a Thomas Carrozza (Club des Sports del Valtournenche) e a Francesco Sadowski (Equipe Limone). Veronica Triboldi (Brixia Sci) ha vinto la gara femminile davanti ad Amelia Grace Curto (Equipe Beaulard) e a Beatrice Mazzoleni (Mondolè Ski Team).

Tra i Cuccioli 1 del 2009 primo Michele Vivalda (Equipe Limone), davanti a Giacomo Re (Sci Club Limone) e a Tommaso Caglioni (GB Ski Club). Allegra Vindigni (Druscié Cortina) ha vinto la gara femminile, precedendo Lavina Sambuco (Campo Catino) e Sofia Guiotto (Falconeri Ski Team).

Domenica 15 dicembre sulla pista Tre di Prato Nevoso l’ultima gara è stata la Gimkana.

Giulio Paolo Cazzaniga (Valchisone Camillo Passet) ha vinto tra i Cuccioli in 39”,51/100, precedendo per 1/100 Andrea Piccone (Ovindoli Extreme) e per 22/100 Ettore Lovera (Equipe Limone). Nei primi dieci anche Michele Vivalda (Equipe Limone), Luca Bedogni (Falconeri Ski Team), Filippo Maria Vanni (Drusciè Cortina), Ubaldo Mutti (Brixia Sci), Andrea Tintinelli (Sauze d'Oulx), Federico Tadini (Revolution Ski Race) e Filippo Marengo (Mondolè Ski Team). Amelia Grace Curto (Equipe Beaulard) ha vinto la gara femminile con il tempo di 38”,10/100, lasciando a 94/100 Marta Mattio (Ski College Limone) e a 98/100 Eleonora Samà Sacchi (Club des Sports de Valtournenche).

Dal quarto al decimo posto in classifica troviamo Veronica Triboldi (Brixia Sci), Veronica Stefani (Sporting Club Madonna di Campiglio), Alessia Oliva (Sci Club Borno), Martina Mis (Sauze d'Oulx), Alessandra Tabarini (Revolution Ski Race), la svizzera Martina Rossi (Airolo) e Clementina Corvi (GB Ski Club).

La gara dei Baby è andata a Niccolò Castri (Equipe Beaulard) in 39”,80/100, con un vantaggio di 2”,45/100 su Filippo Braida Bruno (Sauze d’Oulx) e di 3”,31/100 su Lorenzo Manzoni (Revolution Ski Race) Al quarto posto Jacopo Molineris (Mondolè Ski Team) e al quinto Edoardo Borgia (Terminillo).

In campo femminile prima Benedetta Rosa Ranieri (Sci Club Limone) in 42”,28/100, seguita dalla svizzera Valentina Borsetto (Airolo), staccata di 1”,22/100. Terza ad 1”,34/100 Emma Castagnola (Mondolè Ski Team), quarta Guendalina Fiorini (Drusciè Cortina), quinta Carlotta Pignaton Fagnani (GB Ski Club).