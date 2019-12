I ragazzi dell'alberghiero alla Fiera nazionale del Bue di Carrù

Accompagnati dai prof. di cucina Rovere e Bertone hanno visitato la casa della piemontese e gli allevamenti di selezione della razza piemontese dell’ANABORAPI.

I futuri cuochi si sono poi trasferiti sotto l’ala Borsarelli a Carru’ dove il presidente del Consorzio del Bue Grasso di Carru’ insieme alcuni allevatori ha illustrato le differenze morfologiche e attitudinali dei differenti esemplari bovini presenti, manzotte, vitelloni, castrati, manzi e soprattutto di sua maestà il bue grasso di Carru’.

Tantissime le curiosità e le domande dei ragazzi, che hanno anche potuto ammirare la dentatura del bue. I famosi 8 denti, che insieme ai quattro anni di età qualificano questo animale come bue grasso, il re della razza piemontese.

La giornata si è conclusa piacevolmente al palatenda del bollito no stop dove i ragazzi hanno potuto degustare il famoso è delizioso bollito di Carru’.

Dopo le lezioni in cucina dei macellai del consorzio fissate a gennaio in primavera i ragazzi inizieranno l’impegnativo lavoro di raccolta di testimonianze tra tutte le persone che in qualsiasi campo nella metà del secolo scorso hanno avuto a che fare con il bue.

Questo materiale, audio, cartaceo e video sarà la memoria indispensabile per fissare su un libro digitale un pezzo importante della nostra storia locale, che altrimenti sarà perso per sempre.