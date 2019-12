Il 6 gennaio rito d’ingresso dei nuovi Rettori dell’Arciconfraternita della Misericordia di Bra (Foto gallery)

I Battuti Neri, o meglio l’Arciconfraternita della Misericordia di Bra, è pronta a dare il benvenuto a tre nuovi membri, che assumeranno anche la carica di Rettori per l’anno 2020.

In ordine alla tradizione, la solenne cerimonia d’investitura è in calendario il giorno in cui la Chiesa celebra l’Epifania del Signore.

Lunedì 6 gennaio, alle ore 17, nella chiesa di San Giovanni Battista Decollato, il parroco di Sant’Andrea e Sant’Antonino, nonché Assistente spirituale del sodalizio, don Giorgio Garrone, officerà il rito eucaristico nel corso del quale avverrà l’insediamento ufficiale.

Vestirà il tipico camice nero il giovane braidese Francesco Lamberto, classe 1996, laurea triennale in Tecnologie alimentari, iscritto al secondo anno di Scienze e Tecnologie alimentari presso la sede di Cuneo. Con lui ci saranno il padre Giuseppe Lamberto, classe 1969, impiegato presso un’azienda che opera nel campo chimico abrasivi e Luciano Leone, classe 1948, coordinatore dell’Uni-Tre, Università della Terza Età di Bra e un passato da rappresentante nel settore dei legnami, in cui ha lavorato per ben 42 anni.

Tutti attivi nel volontariato sociale della città, i nuovi membri prenderanno in consegna i medaglioni ed i pastorali che indosseranno nel corso delle pubbliche uscite, prima fra tutte la processione dell’Addolorata, in calendario nella serata di venerdì 3 aprile 2020.

Come ogni anno, sarà una cerimonia molto sentita che potrà annotare anche la presenza di una rappresentanza delle Istituzioni locali e della Confraternita dei Battuti Bianchi, oltre al popolo dei fedeli, sensibili alle vicende che interessano la comunità ecclesiale.

Un pensiero di gratitudine è doveroso per i Rettori uscenti (Maria Dallorto, Federico Dellarossa, Sergio Panero) e per i confratelli entranti a cui va l’augurio di un luminoso cammino e per quanti si uniranno a questo importante momento di condivisione nella preghiera.

Intanto, il Natale ha portato in dono ai Battuti Neri le statue dei Santi restaurate, grazie al contributo del Lions Club Bra Host e restituite alla devozione dei fedeli, che ogni giorno sostano in preghiera in questo antico luogo di culto in cui ogni sabato sera si celebra la Messa prefestiva alle ore 17.30.

Spiega il presidente del sodalizio Roberta Comoglio: “ In questo 2019 abbiamo dato corso ad importanti interventi di restauro quali il portone ligneo d’ingresso alla nostra chiesa, la lucidatura della bussola, il restauro delle acquasantiere, il restauro delle cinque statue disposte sugli altarini laterali ubicati lungo la navata e, a breve, proprio con l’inizio del nuovo anno, si darà corso al restauro dei lampadari a goccia di cristallo e metallo dorato. Inoltre, risulta terminata tutta l’attività di riordino dell’archivio storico confraternale”.

Un altro passo significativo verso la conservazione del patrimonio artistico e culturale di cui la chiesa di San Giovanni Battista Decollato è scrigno prezioso. La storia, iniziata nel lontano 1587, continua… Per saperne di più sull’Arciconfraternita della Misericordia, si può consultare anche il sito internet www.battutineribra.it. (