Pian Munè di Paesana: sabato 21 dicembre cominciano le aperture no-stop in vista delle vacanze di Natale

La stazione invernale di Pian Munè di Paesana è pronta offrire il massimo divertimento in queste vacanze natalizie che si preannunciano ricche di neve, divertimento e di eventi.

Si comincia con domenica 22 con la rappresentazione alle “meire” di Pian Croesio del tradizionale Presepe Vivente (che doveva svolgersi il 14 dicembre ma è stato spostato al 22 a causa del vento): in un'atmosfera magica e suggestiva a partire dalle ore 19 i camminatori potranno visitare quest'antica borgata che ritorna a vivere per una sera.

Anche Natale si può trascorrere in montagna. La sera della Vigilia e il giorno di Natale i rifugi propongono un menù speciale a 25 euro, vini esclusi. Santo Stefano sarà invece dedicato dalle 11 alle 15 ai bambini che vorranno incontrare Babbo Natale al parco giochi del rifugio a valle, dopo aver sciato o pranzato ai rifugi.

La sera di Santo Stefano dalle 15.30, Apres Ski con l'aperitivo a Km0 con il nuovo spumante alle mele Arvirà.

A Capodanno si registra ormai quasi il sold out in entrambi i rifugi, dove ci si divertirà tra musica e buon cibo.

Domenica 29 dicembre, si ciaspola e si scia ma non basta: si potrà anche volare grazie all'idea di Liberty Duck Avventure. Voli in parapendio con gli sci o normale (con istruttore) al costo promozionale di 85 euro anziché 100.

Domenica 5 gennaio, i maestri di sci invitano tutti i bimbi ad una serata speciale al tapis roulant a valle, con la fiaccolata e la festa dedicata. La giornata finirà poi in musica, con un Concerto in Quota del Coro Envie de Chanter, alle ore 12, sulla terrazza del rifugio in quota.

Dunque non resta che acquistare lo skipass on line e partire per una giornata speciale targata Pian Munè.

Per maggiori informazioni e prenotazioni, telefonare al numero 328.6925406.