Alba, cambio della guardia al timone di Apro: l’avvocato Gionni Marengo nuovo presidente

E’ arrivata con l’assemblea dei soci riunitasi nel pomeriggio di oggi per l’approvazione del bilancio consuntivo e del conto economico preventivo per relativo all’esercizio in corso (01.09.2019-31.08.2020) l’annunciato avvicendamento alla guida di Apro Formazione.



Con in testa il Comune di Alba, principale azionista con una quota del 17,8%, i soci pubblici e privati dell’agenzia formativa hanno infatti nominato quali membri del rinnovato Consiglio di Amministrazione i consiglieri Sebastiano Contegiacomo, Francesca Sartore, Matteo Sebaste, Felice Cerutti e Gionni Marengo, individuando quest’ultimo – 56enne avvocato, consigliere comunale eletto nelle fila di Alba Domani, dopo esserlo stato nelle fila di Forza Italia nella passata consigliatura – per la carica di presidente e amministratore delegato, nell’ultimo triennio ricoperta dal commercialista ed ex assessore nella prima Giunta Marello, Giovanni Bosticco.



“Ringrazio il sindaco Carlo Bo per la fiducia accordatami nell’indicarmi quale rappresentante del Comune di Alba all’interno del Cda dell’Apro, e quindi in quella di presidente e amministratore delegato, così come previsto dallo statuto della società", è la prima dichiarazione di Marengo dopo l’incarico.



"L’ente che mi appresto a guidare unitamente ai consiglieri di amministrazione oggi eletti – continua – è certamente una delle realtà più importanti fra le società partecipate dal Comune di Alba. E’ una presenza radicata sul territorio sin dal 1958 per formare professionalmente i giovani al lavoro in azienda. Con il passare del tempo ha saputo attuare importanti trasformazioni, sino ad arrivare all’odierna configurazione, nella quale l’agenzia formativa ha esteso la propria attività a numerosi ambiti rivolti non soltanto più ai giovani, ma anche agli adulti e a quanti, rimasti disoccupati, devono affrontare un percorso di riqualificazione per poter essere riassorbiti dal mercato del lavoro".



"Proprio il lavoro – conclude il nuovo presidente – è il cardine e il fine a cui Apro si ispira, in quanto fondamentale per attribuire dignità alla persona, oltre che a fornirle i mezzi economici utili alla propria esistenza. Non sarà trascurato, ma anzi incentivato il ruolo che Apro riveste nell’ambito del settore turistico del territorio. Sono molto ottimista per il futuro dell’ente, a favore del quale sia il sottoscritto che gli altri membri del Cda impegneranno a fondo le proprie capacità, affinché lo stesso progredisca e sia sempre di più uno dei cardini per lo sviluppo economico del territorio”.