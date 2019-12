Giornate di scuola aperta al Comprensivo di Carrù il 9 e 10 gennaio

In vista delle iscrizioni per l’anno scolastico 2020 – 2021, i genitori interessati possono visitare le dodici scuole dell’Istituto Comprensivo di Carrù nelle giornate di giovedì 9 e venerdì 10 gennaio 2020.

Un/un’insegnante li accoglierà e li accompagnerà nella visita ai locali della scuola, negli orari che vengono indicati di seguito.

SCUOLA DELL’INFANZIA

Nei cinque plessi dell’Istituto (Bastia Mondovì, Carrù, Clavesana, Magliano Alpi e Rocca de’ Baldi-Crava) i genitori potranno visitare la scuola in due turni, dalle ore 9:30 alle ore 11:30 . Gli interessati potranno presentarsi a scuola per il 1° turno di visita, alle ore 9:30, oppure per 2° turno, alle ore 10:30.

SCUOLA PRIMARIA

Nei cinque plessi dell’Istituto i genitori potranno visitare la scuola in due turni, secondo gli orari di seguito indicati.

Bastia Mondovì  dalle 11:00 alle 13:00 (1° turno  ore 11; 2° turno  ore 12)

Carrù  dalle 9:00 alle 11:00 (1° turno  ore 9:00; 2° turno  ore 10:00)

Clavesana  dalle 10:30 alle 12:20 (1° turno  ore 10:30; 2° turno  ore 11:30)

Magliano Alpi  dalle 9:00 alle 11:00 (1° turno  ore 9:00; 2° turno  ore 10:00)

Rocca de’ Baldi  dalle 9:00 alle 11:00 (1° turno  ore 9; 2° turno  ore 10)

Gli interessati potranno presentarsi a scuola per il 1° oppure per il 2° turno di visita.

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

Nei due plessi dell’Istituto i genitori potranno visitare la scuola in due turni, secondo gli orari di seguito indicati.

Carrù  dalle 7:55 alle 9:45 ( 1° turno  ore 7:55; 2° turno  ore 8:50)

Rocca de’ Baldi  dalle 8:00 alle 10:00 (1° turno  ore 8:00; 2° turno  ore 9:00)

Gli interessati potranno presentarsi a scuola per il 1° oppure per il 2° turno di visita.