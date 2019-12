"Grazie prof, ci ha insegnato a credere nei nostri sogni": intitolata un'aula di robotica a Stefania Romagnolo (VIDEO)

E’ stata un’intitolazione davvero ricca di emozioni, a tratti commovente, colma di speranza e di messaggi positivi quella di questa mattina, 18 dicembre, alla Scuola Media Palatucci di San Rocco Castagnaretta a Cuneo

La protagonista assoluta è stata lei, Stefania Romagnolo, professoressa di Tecnologia mancata nel luglio scorso a causa di una grave malattia, alla quale è stata “dedicata” l’aula di Robotica.

Lei e il suo sorriso, la sua voglia di vivere, il suo fare travolgente, oggi in qualche modo inspiegabile era presente assieme a tutti i ragazzi che le hanno voluto bene, i docenti, la famiglia, l’assessore Franca Giordano e anche l’ex dirigente Paolo Cattero.

Un storia incredibile quella che ha vissuto Stefania lo scorso anno scolastico. Un’avventura iniziata nel comprensivo di Corso Soleri dove è arrivata quasi in punta di piedi; poi la grande impresa, insieme al professor Andrea Giuso, alla First Lego League arrivando fino alle finali mondiali di Houston lo scorso aprile e festeggiando proprio lì il suo 50esimo compleanno. Una donna coriacea, decisa, con un cuore e un’anima sensibile e che non ha mai mollato, non ha mai fatto trasparire la sua sofferenza, la sua preoccupazione. Anzi ha lasciato un grande esempio per colmare l’immenso vuoto della sua assenza.

“Abbiamo realizzato questo sogno insieme – le parole del professor Giuso commosso – In un anno abbiamo fatto un percorso incredibile, lei è stata la nostra colonna portante, la nostra forza e il nostro punto di riferimento. Ci manca molto”

“Questa è la cosa più bella successa di questi ultimi mesi – il ringraziamento della sorella Patrizia Romagnolo – E’ come non vedere la fine, ma un inizio nuovo, diverso. Sapere che c’è un cammino che lei ha cominciato insieme a questi ragazzi, che stanno continuando a percorrerlo con grinta e determinazione, è la cosa che personalmente mi fa ritrovare un po’ di serenità”

Sono state proprio la grinta e la determinazione ma anche la sua grande professionalità e umanità a lasciare un segno in questa scuola e nei cuori di tutti i presenti.

Lei che cammina serena verso nuovi mondi, con lo zaino rosso pieno di sogni: questo pare raccontare la targa realizzata per l’occasione dalla professoressa Lorella Lion, sua collega, che riporta il motto di Stefania: “Passione e impegno in ogni instante della vita” . E allora che il cammino continui…