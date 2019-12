Coldiretti Cuneo: Natale in tavola con il Cappone di Morozzo, nuovo show cooking Campagna Amica all’Open Baladin Cuneo

Prodotto principe della tavola natalizia cuneese, il Cappone di Morozzo sarà la star dello show cooking firmato Campagna Amica in programma domani, giovedì 19 dicembre alle ore 18, all’Open Baladin Cuneo.

L’appuntamento, gratuito e aperto a tutti, chiude in bellezza (o meglio in bontà) il calendario degli show cooking Campagna Amica all’Open Baladin per il 2019.

Il Cappone di Morozzo, celebrato per la carne tenera, delicata ma ricca di gusto, verrà cucinato da chef e studenti dell’Istituto Alberghiero di Dronero, che proporranno stuzzicanti ricette in abbinamento ad assaggi di birra Baladin.

Nel frattempo Eraldo Bramardo, produttore agricolo di Morozzo aderente alla rete Campagna Amica di Coldiretti, svelerà caratteristiche e curiosità di un prodotto agroalimentare unico, fortemente ancorato alla tradizione invernale delle nostre campagne.

“La mia famiglia – spiega Bramardo – alleva il Cappone di Morozzo da oltre cinquant’anni. Cresciamo i galletti ruspanti di razza nostrana ripetendo, di anno in anno, gesti dalla tradizione millenaria che hanno inizio ogni primavera con la schiusa dei pulcini. Nutriamo i galletti con soli mangimi vegetali di produzione aziendale e li alleviamo a terra all’aperto; dopo la castratura, li mettiamo all’ingrasso per cinque mesi, così da poterli vendere direttamente ai consumatori a partire da metà dicembre nei mercati Campagna Amica e nel nostro punto vendita Campagna Amica”.

“I nostri show cooking all’Open Baladin Cuneo – dichiara Elisa Rebuffo, responsabile provinciale Campagna Amica – sono importanti occasioni di incontro, dialogo e sensibilizzazione sul mondo agricolo che confermano l’impegno Campagna Amica nel promuovere ogni giorno le eccellenze agroalimentari locali e sensibilizzare i consumatori sull’acquisto consapevole di prodotti stagionali e di qualità a Km zero”.

Per prenotarsi all’appuntamento di domani, giovedì 19 dicembre alle ore 18, all’Open Baladin in piazza Foro Boario a Cuneo, si chiami il numero 0171 489199. Gli show cooking Campagna Amica riprenderanno dopo le Festività natalizie, giovedì 9 gennaio, con il Castelmagno DOP.