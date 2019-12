Il team Idea Bici di Roreto di Cherasco ha chiuso la stagione ciclistica con il pranzo sociale (Foto)

Domenica 15 dicembre, a Cervere, una quarantina di persone ha partecipato al pranzo sociale che ogni anno il Team Idea Bici di Roreto di Cherasco organizza come momento di chiusura della stagione ciclistica. Un’occasione di ritrovo tra amici, accomunati dalla passione per lo sport a pedali, che riscuote sempre un grande successo.

Di rilievo è stata la partecipazione degli ospiti che, con la loro presenza, hanno testimoniato il ruolo di prestigio raggiunto dal team negli ultimi anni. In questo contesto, sono stati premiati gli atleti del campionato sociale, i cicloturisti e tutti coloro che hanno gareggiato e ben figurato in giro per l’Italia. Dopo il saluto introduttivo che ha messo in rilievo gli ottimi risultati raggiunti nel corso della stagione, sono stati citati e ringraziati gli sponsor, che hanno avuto un ruolo di assoluto rilievo come sostenitori economici di molti eventi.