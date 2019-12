Saluzzo, in viaggio alla scoperta dell’Universo

Sabato 21 dicembre, primo appuntamento con il ciclo di conferenze sull' Universo e la vita. Alle 16,30 presso Spazio culturale piemontese di corso Roma 4, dà il via agli incontri "Viaggio ai confini della scienza" con la relatrice Angela Delgrosso, ex astronoma dell'Osservatorio di Torino. Si ripercorreranno i grandi progressi della scienza per scoprire nuovi orizzonti. Info: 330 204153. Ingresso libero