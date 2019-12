Le possibilità della rete: come sfruttare il virtuale per il successo reale

La crisi che ormai ci morde da un decennio pare essere parzialmente superata, ma è pur vero che forse la nostra attività ne è uscita un po' con le ossa rotte. Fortunatamente, rispetto a quando è iniziata, questi tempi ci mettono a disposizione diversi strumenti per poter uscire dal gorgo e dare nuova linfa ai nostri affari. La rete, ad esempio, è una vera e propria miniera di possibilità: nell'era social che stiamo vivendo trovare spazi di manovra per un marketing efficace non è difficile come prima. Pensiamo a quante possibilità possiamo avere: un negozio virtuale per arrotondare le nostre entrate, una pagina su Instagram dove, grazie a un utilizzo sapiente degli hashtag, possiamo diventare molto celebri e migliorare il nostro business forti di molto follower, e pure TikTok, la celebre piattaforma per video musicali brevi e di grande impatto virale potrebbe darci una mano a far crescere la nostra attività. Quest'ultima applicazione potrebbe esserci nota attraverso le parole e gli infiniti discorsi dei nostri figli, sia a tavola con noi che quando li sentiamo parlare con gli amici. Ebbene, non si tratta solo di un'applicazione per ragazzini, ma ci può dare tantissime possibilità.

Ovviamente si tratta di capire bene come funziona il mezzo e come sfruttare tutte le funzionalità al massimo per fare in modo che possa rendere in termini di visibilità per la nostra attività. In rete si trovano numerose guide in grado di analizzare questa applicaziona da cima a fondo, tutti strumenti che possono tornarci davvero utili in chiave di business.



QUANDO LE INFO IN RETE NON BASTANO: LAUREARSI IN "INFLUENCING"

Se tutte le guide che trovate online sentite che non vi possono bastare, non vi resta altra scelta se non quella di seguire un corso di laurea triennale in grado di spiegarvi come utilizzare al meglio TikTok, quali sono gli hashtag più popolari su Instagram, in quali orari sarebbe meglio postare i nostri contenuti su un canale Youtube. Stiamo scherzando oppure un corso del genere esiste davvero? Non scherziamo: l'università eCampus mette a disposizione, all'interno della facoltà di Scienze della Comunicazione, la possibilità di acquisire una laurea triennale in questo campo. Materie come sociologia, psicologia, filosofia dei linguaggi, laboratori di scrittura, lezioni di social media marketing: un percorso serio e puntuale, con esami comuni a molti altri corsi (magari ufficialmente riconosciuti come degni dell'istruzione universitaria) che permette agli studenti di acquisire strumenti e conoscenze utili per sfondare in questo campo. Certo è vero che Chiara Ferragni non si è laureata in influencing, ma quante Chiara Ferragni nascono o possono nascere? Meglio quindi cercare di capire, dietro un banco, per quale ragione TikTok sta letteralmente sbancando nel mondo.



Che voi siate scafati business man o che siate influencer alle prime armi che hanno voglia e entusiasmo di mettersi a studiare questo tipo di campo, ricordate che la rete e le infinite possibilità che oggi ci concede sono da sfruttare il più possibile. Non lasciamo nulla al caso, diventiamo vere e proprie cinture nere in social media, potremmo renderci conto che, con l'aumentare dei follower, anche il nostro fatturato si impennerà.