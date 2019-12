"Che fine hanno fatto i rimborsi degli utenti della piscina di Mondovì?"

A seguito della chiusura della piscina comunale di Mondovì, datata 1° giugno 2019 (in anticipo rispetto alla data preventivata per i lavori di riqualificazione energetica, ndr) e provocata da un problema verificatosi all'impianto di aerazione, gli utenti non hanno più potuto utilizzare l'impianto pur avendo anticipato quote di abbonamenti per l'accesso alla struttura.

Così, l'ormai ex gestore, la srl "Sporting Club Verona", aveva provveduto ad attivare e diffondere le modalità di rimborso, tanto che l'assessore comunale allo Sport, Luca Robaldo, in risposta a una precedente interrogazione su tale tematica aveva comunicato che i soldi erano stati restituiti all'utenza.

Tuttavia, secondo quanto riferito dal consigliere comunale di minoranza Paolo Magnino (PD) nell'ambito di un'interrogazione depositata in municipio nelle scorse ore, sarebbero numerose le persone che, pur avendo avviato il processo per la richiesta di rimborso nei tempi e nei modi indicati dal gestore, lamentano di non averlo ricevuto.