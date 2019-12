Consumatori scrivono a Mattarella: "La provincia di Cuneo è isolata"

Con una missiva indirizzata stamani alla segreteria particolare del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il Comitato Difesa dei Consumatori di Cuneo, coordinati dall'avvocato Alessio Ghisolfi, Consulente giuridico alla Presidenza del Senato, denunciano il grave isolamento infrastrutturale della provincia Granda a partire dal Tenda sino alla Cuneo- Asti, "specchietto per le allodole a caccia di voti che ha danneggiato una idea progettuale seria, con conseguenti gravi responsabilità di chi in passato governava mercificando così il territorio in cambio di voti ed isolando la Granda ed i suoi imprenditori.

Il Comitato Difesa Consumatori di Cuneo denuncia l'isolamento di oggi per le imprese che devono operare in una condizione di viabilità non accettabile e pari solo al mezzogiorno d'Italia chiedendo al Presidente della Repubblica di venire in Granda a visitare le aziende e rendersi conto di come lo stato continui a rendersi ostacolo per la crescita ".