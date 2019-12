Gorzegno: un albero di Natale colorato di rosso ricorda Barbara, la mamma cortemiliese vittima di femminicidio

Anche i piccolissimi comuni – come quello di Gorzegno, Val Bormida, meno di 300 abitanti – e le giovani amministrazioni – come quella da pochi mesi guidata dal 43enne sindaco Marco Chinazzo – sono sensibili al tema della violenza di genere e di quella piaga dei tempi moderni conosciuta col sempre più attuale termine di femminicidio.



La dimostrazione nella bella iniziativa che il Comune langarolo ha voluto prendere in occasione delle festività natalizie. Al fianco di quello tradizionalmente allestito in piazza della Chiesa, il primo cittadino e la sua attiva squadra di collaboratori – tutti alla prima esperienza amministrativa dopo il rinnovo del maggio scorso – hanno voluto decorare un secondo albero, colorato di rosso e intitolato alla memoria di Barbara Natale, la 44enne di Santo Stefano Belbo che il 14 novembre 2015 venne uccisa presso la stazione ferroviaria di Canelli, colpita mortalmente da quindici fendenti sferrati da Luigi Caramello, l’uomo da cui si stava separando, il padre delle loro due figlie.



"Avendo vissuto per anni a Cortemilia conoscevo personalmente Barbara e la sua famiglia, originari di quel paese – spiega il sindaco –, e il mio pensiero è corso a lei quando come Amministrazione abbiamo pensato alla possibilità di fare in paese un secondo albero come simbolico messaggio contro la violenza di genere, a testimoniare la nostra vicinanza a tutte quelle donne che ne sono purtroppo vittime, affinché non si sentano sole, e sentendo vicine le istituzioni possano trovare la forza di denunciare. Ci è parso un messaggio importante, e un’iniziativa che vuole testimoniare come anche nei piccoli paesi sia importante riflettere su certe tematiche".



L’allestimento dell’albero dedicato a Barbara Natale ha coinvolto anche altre realtà della zona. I bimbi della Scuola dell’Infanzia di Levice hanno lavorato per realizzarne gli addobbi, mentre l’associazione MondoDiDonna di Mondovì ha dato il proprio apporto annunciando anche iniziative di sensibilizzazione e informazione che già dai prossimi mesi dovrebbero coinvolgere le scuole del territorio, nella convinzione che l’educazione dei più piccoli sia un passaggio fondamentale per sradicare quella cultura della violenza che rappresenta la base di questo triste fenomeno.



Intanto quella dell’albero rosso di Gorzegno promette di diventare una bella tradizione: "Sicuramente torneremo a proporre questa nostra piccola iniziativa di sensibilizzazione – assicura il primo cittadino –, nella quale ci piacerebbe coinvolgere anche i comuni a noi vicini".