Govone, il Comune dice grazie ai volontari: "Da loro un aiuto fondamentale per la vita sociale del paese"

Un’occasione per scambiarsi gli auguri di Natale, ma anche per confrontarsi sull'andamento dell'annata appena trascorsa e sulle nuove prospettive per il 2020.



Questo il tema dell’incontro che l’Amministrazione comunale di Govone ha organizzato per la serata di domani, venerdì 20 dicembre, alle ore 21 presso la sala convegno La Serra, adiacente al castello.



La serata è rivolta a tutti i volontari e alla ventina di associazioni che durante l'anno danno un grossa mano alla popolazione e si attivano per tutte le iniziative organizzate in paese. In particolare per il servizio socio assistenziale (visite e cure) fornito dai volontari dall'associazione Avg, che si mettono in azione tutti i giorni della settimana anche con la distribuzione a casa dei pasti cucinati dalla Casa di Riposo "Santi Carlo e Francesco".



"L'incontro vuole essere un momento importante per far sì che il paese continui ad avere i risultati che sta ottenendo oggi - dice il sindaco Elio Sorba -. Grazie di cuore a tutta la nostra gente, che continua a darci una grossa mano. Il loro aiuto è fondamentale per la vita sociale di Govone".



Durante la serata verrà distribuito panettone e bevande per dire grazie e salutare in serenità l’arrivo del Natale.