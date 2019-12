I pazienti del Pronto Soccorso di Savigliano potranno essere monitorati "Wi-Fi", ma il personale resta comunque sotto organico

Regalo di Natale per il Pronto Soccorso di Savigliano. Tre nuovi strumenti di telemetria portatile e un monitor centrale che permettono di monitorare i pazienti tramite wi-fi, liberando così due sale visita, sono stati presentati questa mattina, giovedì 19 dicembre, all’ospedale saviglianese.

L’intera apparecchiatura è fresca di installazione, i lavori sono stati terminati ieri e in questi giorni il personale si sta formando sul suo corretto utilizzo. In tutto la spesa sostenuta dall’associazione Amici dell’Ospedale SS Annunziata di Savigliano per questa donazione è stata di 40 mila euro.

“Grazie a questi strumenti potremo monitorare tre pazienti contemporaneamente tramite un’unica centralina, senza doverli attaccare ai fili - spiega il primario del Pronto Soccorso, Giorgio Nova - saranno collegati tramite wi-fi e potranno essere mobilizzati in qualsiasi ambiente del Pronto Soccorso perché le antenne sono state posizionate in modo da essere connesse in tutta la struttura”.

“Non risolve certo i problemi di carenza di personale - aggiunge tuttavia il primario -. ma ci dà una mano anche dal punto di vista logistico per muoverci meglio”.

La grande criticità di Savigliano dunque resta proprio il personale, attualmente molto sotto organico, meno del 50%: “Mancherebbero 15 medici per coprire in maniera efficace un pronto soccorso moderno. Ad oggi siamo in otto, con due assenze per maternità, quindi in totale siamo in sei”.

Ad aiutare i colleghi sono perciò i chirurgi dell’ospedale. “Occorre sottolineare che nonostante il personale sia sotto organico l’offerta sanitaria ai cittadini non è cambiata - precisa il direttore generale Asl Cn1, Salvatore Brugaletta - Non sono stati ridotti i servizi né posti letto. E’ ovvio che si tratta di uno sforzo non sostenibile nel lungo periodo”.

Una situazione davvero insostenibile considerando che nei giorni di punta (sabato, lunedì e festivi) al Pronto Soccorso di Savigliano si conta il passaggio dai 150 ai 170 pazienti al giorno.

La buona notizia è che verso marzo/aprile dovrebbero arrivare sette nuovi urgentisti. “Che sì ci daranno una mano nel fine settimana, quando abbiamo più pazienti da seguire - aggiunge Nova - ma faranno comunque un numero limitato di ore”.

La scarsità di personale per l’emergenza è una dramma che si vive in tutto il Piemonte, e non solo. Fattore dovuto a una mancata programmazione delle necessità di medici che oggi si risente che purtroppo non tiene conto degli anni di specializzazione dei giovani futuri medici. I professionisti con più anni di lavoro alle spalle non riescono ad andare in pensione, mentre i giovani non riescono a fare esperienza sul campo.

A fine marzo i lavori in Chirurgia

Buona notizia di fine anno: i lavori in Chirurgia. A fine marzo del 2020 infatti sono stati pianificati con la parte sindacale gli interventi più urgenti sul corridoio, sull’antincendio e sull’impianto di refrigerazione in vista dell’estate.

Quasi ultimati i lavori nella Cappella dell’Ospedale

La nuova strumentazione presentata al Pronto Soccorso potrà essere utilizzata anche nella Cappella da poco ristrutturata e che con ogni probabilità sarà già fruibile per la messa di Natale. Un ambiente rinnovato e accogliente, ma anche utile per gestire situazioni di emergenza, in cui poter ospitare i pazienti.