Ingegnere di 40 anni, Roberta Ferro ha cambiato vita e realizzato il suo sogno: diventare vigile del fuoco

Aveva fatto il concorso per entrare nei vigili del fuoco quando aveva 30 anni. Ormai nemmeno ci pensava più. Ingegnere civile, lavorava per due studi, a Cuneo e Saluzzo. "Era una cosa archiviata nella mia testa. Poi mi hanno chiamata e a dicembre 2018 ho iniziato il corso. A fine settembre 2019 ho prestato giuramento e sono diventata vigile del fuoco".

A raccontare il suo cambio di vita Roberta Ferro, che dopo 10 anni - adesso ne ha 40 - ha cambiato decisamente vita."Dopo il concorso la mia vita poi aveva preso una direzione che credevo definitiva. Poi la chiamata, dieci anni dopo".

Racconta: "Quando immaginavo di entrare in un Corpo dello Stato, pensavo solo ai vigili del fuoco. Aiutano le persone, fanno qualcosa per gli altri e questo è molto vicino al mio modo di essere. E' un tipo di attività che mi sento addosso, anche perché amo la vita all'aria aperta", continua Roberta Ferro.

Sono quattro, su 280 permanenti, i vigili del fuoco donne in provincia di Cuneo. Due a Saluzzo, dove presta servizio anche Roberta Ferro, nel turno D, una a Mondovì e una a Levaldigi.

I volontari, in Granda, sono 400, di cui 12 donne.

Com'è ritrovarsi ad essere vigile del fuoco a 40 anni? "Sono a Saluzzo, in un distaccamento piccolo, molto familiare, e questo aiuta. I colleghi sono disponibili, sto imparando tanto. E' un lavoro in cui contano prestanza fisica e manualità e mi rendo conto che parto svantaggiata, ma tutti mi stanno aiutando e tranquillizzando. Mi dicono che imparerò a fare tutto e che servono solo tempo e pazienza e che imparerò anche a gestire lo stress di intervenire in scenari drammatici. Da parte mia ci sto mettendo il massimo dell'impegno e dell'entusiasmo. Ho realizzato un sogno. Non mi dispiacerebbe specializzarmi ed entrare nel nucleo TAS, quello della topografia applicata al soccorso".