La Massano Srl conferma: "Stipendi e tredicesime saranno pagate in tempo, ma venga sospeso lo sciopero e riprenda l’attività lavorativa"

La Massano Srl, anche alla luce delle dichiarazioni rese dalle organizzazioni sindacali in occasione dello sciopero proclamato da alcuni giorni, conferma di aver pagato tutte le retribuzioni ai dipendenti relative al mese di ottobre e che provvederà al pagamento, secondo gli accordi, di quelle relative al mese di novembre in due tranche, una prima di Natale e la seconda entro la fine dell’anno.

L’azienda conferma altresì che le tredicesime verranno pagate a tutti i lavoratori in forza sia alle sede di Montanera che di Grugliasco entro la fine di questa settimana per il tramite delle Casse Edili di Cuneo e di Torino, in quanto la posizione contributiva della società è regolare, come certificato dal Durc.

Fatti questi chiarimenti, la Massano Srl auspica l’immediata cessazione dello sciopero degli operai e la regolare ripresa dell’attività, per il bene dei lavoratori e dell’azienda stessa. Infatti, se lo sciopero continua, la busta paga del mese di dicembre sarà alquanto ridotta e i clienti insolventi non saranno incentivati a saldare il debito che hanno nei confronti della Massano Srl.

Infine, per quanto attiene alla situazione aziendale, si fa presente che la Massano Srl ha incaricato un advisor legale e finanziario, al fine di assisterla nella ristrutturazione che garantisca la continuità aziendale.