"Mondovì conferisca la cittadinanza onoraria alla senatrice a vita Liliana Segre"

"L'ANPI di Mondovì propone a codesta amministrazione municipale di conferire la cittadinanza onoraria alla senatrice della Repubblica Liliana Segre, che sabato 14 dicembre, in occasione di una sua visita di carattere del tutto privato al cimitero di Gratteria, è stata salutata da una nutrita delegazione monregalese".

Questa è la proposta che sindaco e Giunta comunale di Mondovì si sono visti recapitare nelle scorse ore dalla sezione locale dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, presieduta da Stefano Casarino.

"In tale occasione - si legge nel documento - siamo venuti a conoscenza del particolare rapporto affettivo che lega la senatrice ai nostri luoghi, giacché nel su nominato cimitero riposa una persona a lei molto cara, la signora Susanna Aimo. Ci pare che questo motivo dia titolo ancora maggiore a Mondovì per il conferimento di una cittadinanza onoraria che Liliana Segre ha già ricevuto e sta ricevendo da altri luoghi d'Italia (Torino gliel'ha conferita all'unanimità il 9 dicembre e già lo hanno fatto Genova, Mantova, La Spezia, Pisa, Campobasso, Pescara, Taranto…)".

Individuata anche la data ideale per l'eventuale cerimonia: "Ci sembrerebbe opportuno e significativo che tale conferimento avvenisse in occasione del Giorno della Memoria, lunedì 27 gennaio 2020".

IL SOSTEGNO DEL PD - Con una nota diramata a mezzo social, il circolo di Mondovì del PD "si fa carico di appoggiare convintamente la petizione dell'ANPI nelle forme istituzionalmente più opportune: la cittadinanza onoraria rappresenta oggi un segno di perpetuazione della memoria, collegamento tangibile tra ciò che hanno affrontato le generazioni passate e ciò che le generazioni future non devono mai dimenticare. La visita privata di Liliana Segre di sabato scorso presso il cimitero di Gratteria, dove riposa una persona a lei molto cara, ha confermato il suo particolare legame con il nostro territorio, e ha rappresentato l'occasione per apprezzare una voce autorevole e appassionata, ferma e mite allo stesso tempo. Superstite dell'Olocausto, internata ad Auschwitz-Birkenau nel 1944 e poi in quello di Ravensbruck (che vide la prigionia della nostra indimenticabile concittadina Lidia Beccaria Rolfi), è oggi attiva testimone della Shoah".