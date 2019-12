"Nemmeno con un fiore “: Zonta Saluzzo ha portato un progetto di educazione al rispetto titolo nelle scuole dell’infanzia per controllare emozioni e prevenire la violenza

Nei mesi di novembre e dicembre le classi IA e IG della scuola secondaria di primo grado di Saluzzo, hanno partecipato ad un laboratorio di educazione al rispetto per la prevenzione della violenza, tenuto dalla psicologa Sara Bossa.

Il progetto "Nemmeno con un Fiore" promosso dall’Associazione Zonta Saluzzo e pensato per sensibilizzare i giovani nei confronti di una tematica così delicata, ha visto gli alunni e la psicologa impegnati in tre incontri per ciascuna classe.

I ragazzi hanno imparato l’importanza di condividere i loro stati d’animo in modo da non accumulare tensioni e preoccupazioni che, se non affrontate, possono sfociare in alcune sintomatologie.

“Ho insegnato loro alcune tecniche per la gestione delle emozioni – spiega la psicologa - in particolar modo della rabbia, in modo che i ragazzi e le ragazze possano sfogare quella energia e non ripercuotersi su altre persone. È stato stabilito un angolo della classe dove gli allievi possono riunirsi quando hanno qualche screzio in modo da potersi confrontare e risolvere la situazione, per poter tornare volentieri a scuola il giorno dopo sapendo di aver chiarito con il proprio compagno".

"Gli incontri sono stati molto produttivi grazie alla partecipazione attiva degli alunni ed al loro grande bisogno di raccontarsi".

Le esperienze elaborate dai piccoli partecipanti confluiranno in un libro riassuntivo del progetto.