Nuovo logo e presenze web per l’Ente Turismo allargato al Monferrato: si guarda a platea di 1.5 milioni di turisti l'anno

Si è svolta ieri sera, mercoledì 18 dicembre, per la prima volta ad Asti nella Sala Pastrone del teatro Alfieri, l’assemblea annuale dei soci dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, riuniti da statuto per approvare il piano delle attività e il bilancio di previsione 2020, votati all’unanimità.



Tra gli argomenti esposti alla platea dal presidente dell’Ente Luigi Barbero, insieme al direttore Mauro Carbone affiancati dal presidente del collegio sindacale Angelo Dabbene, è stato presentato il nuovo logo, che identifica il nuovo Ente costituito lo scorso agosto.

Langhe Monferrato Roero sono uniti non solo da un’attività integrata di promozione di un'unica destinazione turistica, “The Home of BuonVivere” (La Casa del buon vivere), ma dalla nuova immagine che è un pittogramma astratto, che stilizza linee e forme che caratterizzano i tre territori, ognuno con un proprio colore, ma che insieme richiamano l’armonia delle colline.

Annunciato il nuovo indirizzo del futuro sito web, www.visitLMR.it, per il quale sta per partire un apposito bando di programmazione.



L’Ente Turismo LMR si occupa del posizionamento della destinazione turistica, attività mirata per fare in modo che quando una persona pensa a una vacanza, possa arrivare a immaginarla tra le colline patrimonio Unesco.

La competitività dell’offerta è un altro aspetto molto importante del lavoro dell’Ente, per fare in modo che l’offerta turistica piaccia e possa essere all’altezza delle aspettative del mercato di riferimento. In media i turisti che visitano il territorio sono 1,5 milioni l’anno e oltre la metà sono stranieri. Una delle sfide da affrontare resta quella dei trasporti, ancora deficitari.

Infine, fondamentale è la focalizzazione del target, perché se si pensa solo al numero dei soggiornanti si commetterebbe un errore, occorre infatti ragionare sul turismo sostenibile, ottimizzando l’esistente.



«Il bilancio che è stato approvato è prudenziale – ha spiegato il presidente dell’Ente Turismo Luigi Barbero – ma siamo certi che, con la nuova programmazione per il prossimo anno, potremmo accedere a nuovi bandi di finanziamento, anche creando aggregazioni di progetti e luoghi, per fare crescere il nostro territorio». «Il ruolo dell’Ente – ha ricordato ancora Barbero – è creare opportunità di mercato per gli operatori turistici che vivono e lavorano in Langhe Monferrato Roero. L’Ente è una società sempre più strategica e importante per l’area turistica in cui opera. L’unione delle Atl di Alba e Asti, iniziativa unica in Piemonte nata recependo la legge Madia di riforma, guarda al futuro evitando campanilismi. Il turismo è sempre più strategico non solo per il nostro territorio, ma per il Piemonte e l’Italia. Siamo una realtà turistica sempre più conosciuta e apprezzata, tanto da aver portato l’Enit a sceglierci come testimonial per un’importante campagna di promozione del turismo italiano nel mondo».



Nel 2019 l’Ente Turismo LMR ha contattato oltre 300 testate giornalistiche nazionali e internazionali, metà delle quali sono state ospitate in zona soprattutto durante l’autunno, le restanti sono state raggiunte.



Tra le attività su cui si sta puntando, il turismo del lusso, quello d’alta gamma sempre più interessato al territorio e in cerca di esperienze autentiche. Quest’anno è stato messo online il nuovo sito web www.LMRprecious.it insieme alla Toscana. Un’iniziativa di promozione inedita e tra le poche in Italia realizzate dagli operatori turistici delle due regioni.



Un altro target di riferimento su cui si sta lavorando è quello del turismo per le famiglie, per sviluppare l’offerta che integri attività e iniziative adatte non solo a un pubblico adulto. L’outdoor, il turismo all’aria aperta, è un altro importante settore di lavoro, per il quale si sta rinnovando il registro incoming.



Tra le attività in itinere, oltre alla consolidata partecipazione a fiere ed eventi nazionali e internazionali, c’è l’avvio di un programma inedito di formazione per gli operatori, per avviare nuove forme di dialogo col tessuto economico locale.

Saranno avviati anche lavori di ristrutturazione degli uffici turistici di Alba e Asti, per dotarli di maggior funzionalità e di un’immagine unitaria, mentre sta proseguendo il censimento degli Iat territoriali, per creare una nuova rete integrata.



I NUMERI

L’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero può contare su una platea di 158 soci, 211 Comuni su un territorio di oltre 400mila abitanti, oltre 20mila posti letto e circa 1.500 strutture circa.