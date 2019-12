Paolo Demarchi (Lega): "Nutri Score, le eccellenze italiani e piemontesi rischiano il bollino rosso a favore di prodotti industriali come la Coca Cola"

"L'intenzione dell'Unione Europea di estendere a tutti i prodotti l'obbligo del sistema di etichettatura Nutri score è inaccettabile".

Lo dichiara Paolo Demarchi, consigliere regionale della Lega, intervenuto nel dibattito pubblico su Nutri Score.

"Prodotti di assoluta qualità artigianale come il Parmigiano Reggiano, lo speck, l'olio estravergine d'oliva, il Prosciutto Crudo di Cuneo, il Salame Piemonte, il Castelmagno - aggiunge Demarchi - rischiano il bollino rosso a favore di prodotti industriali come la Coca Cola.

In tutte le sedi la Lega è impegnata in difesa del Made in Italy e anche in Piemonte, con la mozione di cui sono primo firmatario, chiederemo al Governo di adoperarsi per bloccare l'utilizzo di tale meccanismo di classficazione a livello europeo.

Sarebbe un danno per la nostra economia e per la salute dei cittadini: mangiare italiano fa bene, la dieta mediterranea è tra le migliori e bilanciate al mondo e questi prodotti, che l'UE con il provvedimento rischia di mettere al bando, ne sono parte integrante".