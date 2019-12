Parco Alpi Marittime: votata all'unanimità la candidatura di Piermario Giordano come nuovo presidente

Si attende la formalizzazione dell'atto da parte della Regione, cui spetta la nomina ma, come preannunciato stamattina da Targatocn, che lo dava in pole per la carica, è Piermario Giordano il nuovo presidente del Parco Alpi Marittime.

La sua candidatura unica è stata votata all'unanimità dalla comunità delle Aree Protette, composta da tutti i sindaci del territorio su cui insiste il parco, dall'ente Provincia e dai presidenti delle Unioni Montane. La Regione difficilmente potrà opporsi a quello che è un plebiscito.

Raggiunto al telefono, si è detto lusingato, ma non abbandona l'atteggiamento di prudenza: "Per ora non ho ricevuto alcuna comunicazione da parte della Regione, cui spetta la nomina ufficiale. Non posso, comunque, che essere lusingato per la fiducia che hanno riposto in me tutti i sindaci dell'area del Parco. Mi è stata data anche una grande responsabilità. Da parte mia mi sento pronto ad impegnarmi a lavorare in sinergia con il territorio, che è la cosa più importante".

Su Giordano si erano spesi i due presidenti delle Unioni Montane delle Alpi Marittime, Gianpiero Dalmasso, sindaco di Vernante, e quello delle Alpi del Mare, Paolo Renaudi, sindaco di Peveragno, capofila di una lettera inviata al presidente della Giunta regionale Alberto Cirio per indicargli proprio il nome del consigliere di minoranza di Borgo San Dalmazzo, eletto nella lista Borgo 3.0.

La lettera è stata sottoscritta da Germana Avena (sindaco di Roccavione) e dai colleghi Massimo Burzi (Robilante), Massimo Riberi (Limone Piemonte) e Gianpietro Pepino (Entracque). Per la seconda Unione, quella delle Alpi del Mare, c'è la controfirma di Bruno Viale (sindaco di Roaschia e presidente della Comunità del Parco), Maurizio Paoletti (Boves), Claudio Baudino (Chiusa di Pesio) e Giacomo Luigi Gaiotti (Valdieri).

A queste, si aggiungono le firme di altri sindaci del territorio della Comunità del Parco: Paolo Adriano, sindaco di Mondovì, Mauro Fissore (Morozzo), Claudio Ambrogio (Bene Vagienna) e Pietro Torcello (Aisone).

Classe 1965, con una lunga esperienza nella politica locale, è stato individuato come il soggetto capace di unire le varie anime del territorio.

"Amministratore locale di esperienza nell’Amministrazione Provinciale di Cuneo e nel Comune di Borgo San Dalmazzo, Giordano è persona di spiccata onestà, stimato libero professionista e apprezzato cittadino impegnato nel sociale, vicino al mondo del volontariato e dello sport. L’indicazione degli scriventi – hanno scritto gli amministratori nella lettera - vuole essere la voce, compatta, di un territorio che chiede l’affidamento della gestione di un ente così importante a persone competenti e affidabili, e consapevoli della responsabilità che vanno ad assumere. Un territorio che guarda al Parco come ad una grande opportunità di sviluppo e di crescita, oltre che ad una inestimabile riserva di tesori naturali da tutelare al meglio”.

Ha vinto, quindi, l'asse tra Lega e Forza Italia. Che si è tradotta nella non riconferma, nonostante la sua immediata disponibilità, di Paolo Salsotto, ex comandante provinciale della Guardia Forestale.