Saluzzo, il “Sacro fuoco" di Franco Giletta alla mostra sugli ex voto a Firenze

Anche l'artista saluzzese Franco Giletta, tra i 200 artisti internazionali riuniti nella mostra "Ex voto - Per Arte ricevuta" che si è chiusa a Firenze, nel Museo Marino Marini.

Il progetto a cura di Angelo Crespi, promosso dalla Fondazione Maimeri, con il sostegno di Chantecler Capri ha una finalità: il ricavato dell’evento sarà destinato al Museo Marino Marini per l’allestimento della sezione "kinderart" dedicata all’educazione all’arte dei bambini.

Inoltre, Chantecler Capri premierà 3 opere dell’esposizione con una campanella, simbolo della maison e gioiello portafortuna, esponendo alcuni ex voto contemporanei nelle sue boutique di Milano, Capri e Tokio.

L’ex voto, che nei secoli ha rappresentato una forma di devozione e legame con il divino, qui rappresenta per l’artista il mezzo per entrare in contatto con il proprio talento, la propria musa ispiratrice, e ringraziare per il dono di creatività ricevuto.

Gli artisti coinvolti nell’iniziativa si sono cimentati con questa antica forma di preghiera.

Franco Giletta ha partecipato con il quadro "Sacro fuoco”, 2019, tecnica mista su tavola, 18x13. Lo descrive “E’ rappresentata la Musa della Pittura che è all’origine del “sacro fuoco” della creatività, che suggerisce di usare più il cuore della mente.

Infatti nel copricapo della figura femminile è rappresentato il tradizionale cuore utilizzato negli Ex voto (che solitamente riporta la sigla PGR – Per grazia ricevuta) ma in questo caso la sigla è PAR Per Arte Ricevuta, il titolo della mostra.

Dal cuore esce la fiamma del sacro fuoco dell’arte con i tre colori primari della pittura: il blu, il giallo e il rosso. L'alloro ha come gambo in realtà un pennello che pare aver tracciato il segno dei capelli che portano all’orecchino a forma di tavolozza".

Nella mostra era presente un altro autore della provincia di Cuneo: Claudio Rolfi di Villanova Mondovì che ha esposto il quadro con le mongolfiere dal titolo "Volo celeste".