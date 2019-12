Assolti due giovani a processo per aver adescato una quattordicenne nella chat di Facebook

La madre aveva scoperto che la figlia quattordicenne si messaggiava con due ventenni quando la ragazza, che si era assentata da casa, aveva lasciato il suo pc portatile con la password alla cugina. Le conversazioni avevano talmente shoccato la donna che aveva dovuto chiedere l’intervento di un medico.

Questa mattina in tribunale la testimonianza della presunta vittima, oggi ventenne. La ragazza ha raccontato di aver creato il suo profilo su Facebook nell’agosto 2013. I ragazzi l’avevano contattata scambiandosi i numeri di telefono su Messanger. Le chiedevano sue foto, e anche di incontrarla: “Era un modo per comunicare con persone esterne”, ha detto. “Ho tenuto nascosti i messaggi perché mia madre non voleva e dopo che l’ha scoperto mi ha vietato di continuare. Avevo detto a mia cugina di non dirle niente”.

Per i giovani, un italiano residente a Massa Carrara e un marocchino residente in provincia di Rovigo a processo davanti al tribunale di Cuneo, il pm Francesca Lombardi aveva chiesto la condanna a 1 anno e 6 mesi di reclusione per adescamento di minore con l’utilizzo di social network: “Gli imputati hanno messo in atto la tipica condotta di chi vuole adescare una ragazzina, con richieste di foto, di incontri di persona e con conversazioni finalizzate alla simulazione di un rapporto sessuale a distanza”.

I difensori degli imputati hanno chiesto e ottenuto l’assoluzione: “Dalle conversazioni si evince un semplice rapporto d’amicizia, non c’era volontà di raggiungere altri scopi”, ha argomentato il legale del ventenne toscano. “La ragazza aveva mandato sue foto, ma sempre vestita o al massimo in costume da bagno”.

“Lei si era iscritta su Facebook pur sapendo di non avere ancora l’età minima di 16 anni richiesta. Perché si possa parlare di adescamento bisogna valutare la presenza della libera determinazione della ragazza, e nel nostro caso c’era appieno, mentre mancano gli artifici, le lusinghe e le minacce” ha sostenuto la legale dell’altro imputato. “Rispondeva sapendo che cosa stava dicendo. La ragazza non voleva assolutamente interrompere la corrispondenza, tanto che aveva lasciato la password alla cugina”.