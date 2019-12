Camion in fiamme alla ditta Ansaldi Autotrasporti in via fabbriche 5 a Niella Tanaro. Le fiamme si sono sviluppate all'esterno dei fabbricati intorno alle 21 di giovedì 19 dicembre e hanno interessato anche un secondo automezzo.

E' in corso l'intervento dei vigili del fuoco.

Inviate squadre di Mondovì con autopompa serbatoio e autobotte pompa. Presente anche l'autobotte di Cuneo, e i volontari da Ceva con autopompa e AutoFurgone.

Sul posto anche i carabinieri di Mondovì.