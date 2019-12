Salmour, 63enne condannato a 10 anni di reclusione per tentato omicidio

“Una condotta idonea a mettere a rischio la vita dell’aggredito mediante utilizzo di un coltello. Ha mirato al collo di una vittima in quel momento inerme e i comportamenti immediatamente successivi, cioè l’inseguimento con la sbarra di ferro, dimostrano l’intento fieramente aggressivo: G.S. fu fermato solo dall’intervento del fratello”.

La richiesta di condanna a 10 anni di reclusione da parte del procuratore capo Onelio Dodero è stata accolta dal tribunale di Cuneo. Si è chiuso così in primo grado il processo per G.S. accusato di tentato omicidio, che dovrà pagare un anticipo sul risarcimento alla vittima di 50 mila euro.

Lo scorso 8 maggio il 63enne di Salmour aveva aggredito, ferendolo gravemente, un 47enne cittadino rumeno residente a Cherasco. Ad evitare il peggio era stato il fratello dell’imputato: “G. teneva un coltello da una parte e dall’altra una barra di ferro, aveva una faccia da bestia che non gli avevo mai visto”, aveva raccontato il testimone. “L’ho trattenuto mentre lui continuava a urlare ‘deve finirla di insultarmi’”.

La vittima, costituita parte civile con l’avvocato Roberto Ponzio, ha riportato lesioni permanenti al 20%, con indebolimento della funzione masticatoria e lesioni alla palpebra. Faceva lavori saltuari per l’officina di riparazione macchine agricole di proprietà dei fratelli S.

Secondo il consulente psichiatrico della Procura, l’imputato soffre di un lieve deficit intellettivo, non tale però da pregiudicarne la capacità di intendere e di volere, e “ha un vissuto persecutorio nei confronti degli stranieri, in particolare albanesi e africani”, oltre a sentirsi svalutato in famiglia e “messo da parte” rispetto al fratello.

L’imputato con dichiarazioni spontanee si era limitato a dire di essere stato “tormentato per anni”: “Diceva che ero ricco, e continuava ad insistere”.

L’avvocato difensore, Pier Carlo Botto, ha chiesto che il fatto venisse riqualificato in lesioni gravissime: “Si tratta soltanto di uno sfregio, è stato leso un nervo superficiale. Si può parlare di una riduzione della capacità di intendere e di volere, testimoniata dal comportamento illogico di G.S. e dalla reazione spropositata alla frase ‘tu sei ricco, hai un sacco di soldi’”

L’avvocato Botto ha inoltre richiesto la concessione degli arresti domiciliari, a fronte dell’assenza di precedenti giudiziari dell’uomo e dei problemi pregressi. I giudici si sono riservati sulla decisione.