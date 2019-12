Tragedia sulla provinciale tra Cuneo e Beinette, morta una donna di 44 anni

Ennesimo investimento mortale, questa mattina 19 dicembre, poco dopo le 7, sulla provinciale 564 Cuneo-Mondovì, conosciuta come "Monregalese". Una strada dove transitano ogni giorno più di 15mila veicoli, dove un anno fa, in località Colombero, è stata costruita una rotonda.

Ma evidentemente non basta.

Stamattina, mentre attraversava sulle strisce pedonali all'altezza di Aram Tappeti, come faceva ogni mattina per raggiungere il Centro diurno di corso Francia, è stata travolta e uccisa Emanuela Mazzitelli (per tutti Manuela), 44 anni. Con lievi problemi di disabilità, viveva con i genitori.

Con lei stava attraversando la strada una ragazza di 16 anni, fortunatamente presa di striscio sullo zaino di scuola. Per lei un lieve trauma alla spalla.

Sul posto Polizia Stradale, vigili del fuoco e sanitari, che hanno provato a rianimare la donna per oltre mezz'ora, inutilmente. Il suo corpo è stato sbalzato ad una trentina di metri dal punto dell'impatto. La studentessa è stata invece portata in ospedale in stato di choc.

L'incidente di stamattina riaccende le polemiche su quella che viene considerata una delle strade più pericolose della zona attorno a Cuneo. Era tanta la rabbia sul luogo del sinitro: "E' una strada maledetta. Attraversare qui è pericolosissimo", commentavano i presenti.

Da anni il Comitato intercomunale Colombero, di cui è presidente Vincenzo Carboneri, si batte per chiedere maggiore sicurezza in quella zona. "Chiediamo - ci dice Silvio Costamagna, consigliere comunale di Beinette e anima del Comitato - che quella zona possa diventare centro urbano. Ci vivono persone, ci sono attività commerciali. I passaggi pedonali vengono ignorati, i mezzi vanno a velocità elevata. Abbiamo ottenuto, dopo anni di battaglie, la costruzione della rotonda all'incrocio con via Furia, ma ne serve un'altra, quella all'uscita dalla zona industriale di Peveragno. Ci sono già i soldi stanziati dalla Regione. Il problema è che siamo tra i comuni di Peveragno, Beinette e Cuneo, la strada è provinciale. Non si sa chi debba intervenire. E intanto si continua a morire. Il passaggio pedonale dove è morta la donna è illuminato, ma la luce funziona una volta su dieci, la visibilità lì è scarsa. Adesso ripartiremo con le nostre battaglie: quella strada deve essere resa sicura, perché ci vivono persone. Potevano esserci due morti stamattina: non possiamo andare avanti così. Vogliamo risposte e interventi".